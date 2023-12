Filme 'Aquaman 2: O Reino Perdido' tem cena pós-créditos? Veja o que se sabe

A sequência do filme sobre o super-herói aquático Aquaman, produzida pela DC em parceria com a Waner Bros., estreou nessa quarta-feira (20) no Brasil. Estrelado por Jason Momoa e Patrick Wilson, "Aquaman 2: O Reino Perdido", assim como a maioria das adaptações dos quadrinhos atuais, possui cena pós-créditos.

No entanto, para entender a cena extra é necessário saber o contexto do que acontece no restante da produção. Então, leitor, fica o aviso: a partir de agora este texto contém spoilers de "Aquaman 2".

Veja também

Cena pós-crédito em 'Aquaman 2'

No filme, "Aquaman 2: O Reino Perdido", os irmãos atlantes buscam pelo vilão Arraia-Negra (Yahya Abdul-Mateen II). Durante a procura, os dois chegam a uma ilha perdida, onde o inimigo montou um esconderijo. Ao caminharem pela floresta, eles começam a conversar.

Na ocasião, Arthur (Jason Momoa) conta ao irmão que gostaria de comer um hambúrguer com cerveja e Orm (Patrick Wilson) responde que "as comidas da superfície são nojentas até no nome". Aquaman fica surpreso com o fato de o familiar nunca ter provado as comidas humanas.

Em seguida, os dois continuam caminhando e se deparam com uma barata. Orm pergunta a Arthur o que é aquilo e ele dá o inseto ao antigo rei de Atlântida e diz se tratar de um "camarão da superfície". O personagem interpretado por Patrick Wilson, então, encara o animal por alguns segundos e come a cabeça dele. Após mastigar, ele faz uma expressão de satisfação e coloca o restante dele na boca.

O filme segue após a cena. Então, no pós-crédito, Orm segue o conselho do irmão e vai até a superfície para comer um hambúrguer com cerveja. Enquanto saboreia a refeição, uma barata passa próximo a ele, que a pega, coloca dentro do pão e come com um semblante de prazer.