Enquete A Fazenda: parcial aponta favorito do público para vencer reality show

Jaquelline Grohalski é a favorita do público para ganhar A Fazenda 2023, de acordo com enquete realizada pelo Diário do Nordeste. Segundo atualização na noite desta quarta-feira (20), a peoa aparece com 43,5% dos votos para ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

A modelo, influenciadora e ex-BBB disputa o título do reality show com André, Márcia Fu e WL Guimarães, que aparecem com 29,4%, 15,8% e 11,4% dos votos, respectivamente.

Veja a parcial:

Legenda: Jaque pode ser a campeã da 15ª edição do reality Foto: Reprodução

A grande final ocorre ao vivo nesta quinta-feira (21), e o resultado será anunciado pela apresentadora Adriane Galisteu. O primeiro colocado leva R$ 1,5 milhão, o segundo, R$ 100 mil, e o terceiro, R$ 50 mil.

FORMAÇÃO DA FINAL

A última roça da "A Fazenda" 2023 ocorreu nesta terça-feira (19). Disputara vagas na grande final André, Jaquelline, Lily Nobre, Márcia Fu, Tonzão e WL.

Tonzão e Lily foram os menos votados e acabaram sendo eliminados. Logo após, o top 4 comemorou suas vagas como finalistas com um brinde e logo depois uma festa com todos os ex-participantes desta edição.