Qual o final de 'Olympo'? Conheça série que está no 'top 1' da Netflix

A série espanhola "Olympo" está no "top 1" da Netflix no Brasil. A produção conta com oito episódios e tem sido muito comentada nas redes sociais pela trama e por ter um elenco talentoso.

A história de gira em torno da personagem Amaia, papel de Clara Galle, uma jovem que lidera a seleção de natação artística como capitã. Ela treina ao lado de outros atletas no CAR Pirineos, um centro de alto rendimento.

O mundo dela, no entanto, começa a desmoronar quando sua amiga de equipe, Nuria (Nira Osahia), a supera em uma competição. E Amaia começa a perceber que vários atletas melhoraram o desempenho misteriosamente. Isso leva a protagonista a tentar descobrir o que está acontecendo.

Assista ao trailer:

Final explicado

No último episódio da série, Amaia decide participar da competição de nado mesmo após descobrir o esquema de dopagem promovido pela marca Olympo e acobertado pelo CAR Pirineos. Por pressão, ela aceita usar a substância experimental que garante vantagem física e não tem os efeitos colaterais a longo prazo conhecidos. A personagem consegue uma vitória aclamada na piscina, mas ao sair da água, desmaia diante de todos.

Enquanto Amaia entra no esquema, Zoe (Nira Osahia) se recusa a usar a substância, foge do centro de treinamento com um frasco do “soro azul” e o entrega à agência nacional antidoping.

O final dá a entender que uma segunda temporada vem aí, já que a atitude de Zoe pode representar o início de um escândalo público, mas a Netflix ainda não confirmou novos episódios.