Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (31/08)? na TV Globo?
Longa vai ao ar logo após o 'Futebol'
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (31), exibe o filme "Samaritano", após as oitavas de final do Mundial Feminino de Vôlei, quando Brasil e República Dominicana se enfrentam.
O longa vai ao ar a partir das 12h35, na TV Globo.
SINOPSE DE "SAMARITANO"
Sam Cleary, de 13 anos, suspeita que seu misterioso vizinho, o Sr. Smith, seja na verdade um herói lendário que foi dado como morto décadas antes. Para salvar a cidade de uma nova onda de crime, ele tenta convencê-lo a sair da reclusão.
Veja também
CONFIRA O TRAILER
FICHA TÉCNICA
- Título Original: Samaritan
- Elenco: Sylvester Stallone, Moises Arias, Pilou Asbæk, Nestor Chiesse, Dascha Polanco, Javon Walton
- Direção: Julius Avery
- Dubladores: Luiz Feier Motta, Victor Hugo Fernandes, Carol Crespo, Yan Gesteira
- Nacionalidade: Norte-americana
Assuntos Relacionados