Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (31/08)? na TV Globo?

Longa vai ao ar logo após o 'Futebol'

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
foto de cena do filme Samaritano com Sylvester Stallone
Legenda: Filme é estralado por Sylvester Stallone
Foto: Divulgação

A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (31), exibe o filme "Samaritano", após as oitavas de final do Mundial Feminino de Vôlei, quando Brasil e República Dominicana se enfrentam.

O longa vai ao ar a partir das 12h35, na TV Globo.

SINOPSE DE "SAMARITANO"

Sam Cleary, de 13 anos, suspeita que seu misterioso vizinho, o Sr. Smith, seja na verdade um herói lendário que foi dado como morto décadas antes. Para salvar a cidade de uma nova onda de crime, ele tenta convencê-lo a sair da reclusão.

CONFIRA O TRAILER

FICHA TÉCNICA

  • Título Original: Samaritan
  • Elenco: Sylvester Stallone, Moises Arias, Pilou Asbæk, Nestor Chiesse, Dascha Polanco, Javon Walton 
  • Direção: Julius Avery 
  • Dubladores: Luiz Feier Motta, Victor Hugo Fernandes, Carol Crespo, Yan Gesteira 
  • Nacionalidade: Norte-americana
