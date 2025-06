Procon notifica Eventim após denúncias de taxa de processamento em ingressos de My Chemical Romance

O Procon de São Paulo deu prazo de 48 horas, nesta quinta-feira (26), para a que a empresa Eventim explique a aplicação da nova taxa de processamento no valor dos ingressos do show da banda My Chemical Romance, que vem em turnê ao Brasil para um show na capital paulista em 5 de fevereiro do ano que vem.

O órgão disse que notificou a empresa para que seja explicada em detalhes a cobrança, já que mais de 500 consumidores procuraram o Procon-SP pelas redes sociais para denunciar os valores, que foram considerados abusivos.

“As empresas podem cobrar taxas desde que, comprovadamente, se refiram a serviços efetivamente prestados, não se referindo a custos do negócio já embutidos no valor do ingresso, por serem parte da operação”, diz a entidade por meio de nota.

Segundo o Procon-SP, é dever das empresas “apresentar, de forma clara, objetiva e prévia, o valor total que o consumidor terá que desembolsar para arcar com o ingresso”, e que o consumidor não pode “ir descobrindo os valores conforme vai avançando no processo de compra”.

Nas redes a reclamação dos fãs era geral, cuja apresentação é produzida pela 30e. Nas simulações, a taxa de processamento pode representar 21,8% do valor total do ingresso.

Veja também Zoeira Zé Felipe inicia processo de divórcio de Virgínia na Justiça Zoeira Namorada de Belo aparece nas redes sociais com visual diferente

Veja reações

Banda vem ao Brasil em turnê de reunião

A banda My Chemical Romance retorna ao Brasil no início de 2026, para show no estádio Allianz Parque. O grupo visita o país pela segunda vez na carreira, depois da turnê do álbum Welcome to the Black Parade, em 2008. A ideia era promover uma turnê completa desde 2020, mas a pandemia de covid-19 atrasou os planos.

Formada em 2001 no estado americano de Nova Jersey, a banda My Chemical Romance tem na sua formação atual Gerard Way (voz), Ray Toro (guitarra), Frank Iero (guitarra) e Mikey Way (bateria), com os músicos contratados de turnê Jarrod Alexander (bateria) e Jamie Muhoberac (teclados).

Valores dos ingressos:

Pista premium: R$ 895 (inteira) | R$ 447,50 (meia)

Cadeira inferior: R$ 645 (inteira) | R$ 322,50 (meia)

Pista comum: R$ 495 (inteira) | R$ 247,50 (meia)

Cadeira superior: R$ 395 (inteira) | R$ 197,50 (meia)

Etapas de venda:

Pré-venda exclusiva para clientes Santander Private e Select de 25/06, às 10h, até 26/06, às 10h.

Pré-venda exclusiva para todos os clientes com cartão Santander, exceto cartões de viagens, de 26/06, às 10h, até 27/06, às 10h.

A venda geral abre em 27/06, a partir do meio-dia.

Anúncio do show