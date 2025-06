My Chemical Romance anuncia turnê com passagem pelo Brasil em 2026; veja valores

A banda "My Chemical Romance" confirmou um show no Brasil em meio à turnê mundial. Na manhã desta segunda-feira (23), eles anunciaram que estarão em São Paulo no dia 5 de fevereiro de 2026. O show acontecerá no Allianz Parque.

Conforme o g1, essa é a primeira vez que a banda vem ao Brasil desde 2008. A apresentação contará com os "maiores hits dos seus mais de 20 anos de carreira". A banda sueca "The Hives" fará a abertura do show.

Além dos shows no Brasil, o grupo também fará apresentações em:

Bogotá, Colômbia: 22 de janeiro de 2026;

22 de janeiro de 2026; Lima, Peru: 25 de janeiro de 2026;

25 de janeiro de 2026; Santiago, Chile: 29 de janeiro de 2026;

29 de janeiro de 2026; Buenos Aires, Argentina: 1º de fevereiro de 2026.

Qual o valor dos ingressos?

No site, os valores dos ingressos já foram divulgados. Confira:

Cadeira superior: R$ 197,50 (meia-entrada) | R$ 395 (inteira)

R$ 197,50 (meia-entrada) | R$ 395 (inteira) Pista: R$ 247,50 (meia-entrada) | R$ 495 (inteira)

R$ 247,50 (meia-entrada) | R$ 495 (inteira) Cadeira inferior: R$ 322,50 (meia-entrada) | R$ 645 (inteira)

R$ 322,50 (meia-entrada) | R$ 645 (inteira) Pista Premium: R$ 447,50 (meia-entrada) | R$ 895 (inteira)

A pré-venda Santander private e select começa na quarta-feira (25), às 10h no site e às 11h na bilheteria. Já na pré-venda Santander ocorre às 10h no site e às 11h na bilheteria na quinta-feira (26). O parcelamento será em três vezes.

Legenda: A pré-venda começa no dia 25 de junho Foto: Reprodução

Já as vendas para público geral iniciam às 12h de sexta-feira (27). O parcelamento pode ser até 10 vezes sem juros no site.