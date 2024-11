Bob Bryar, ex-baterista do My Chemical Romance, é encontrado morto em casa nos EUA

O ex-baterista da banda My Chemical Romance, Bob Bryar, de 44 anos, foi encontrado morto em casa, no Tennessee, nos Estados Unidos. Segundo o site TMZ, o corpo foi achado na última terça-feira (26).

Não se sabe ainda o que causou a morte do músico. A última vez que ele foi visto com vida foi no dia 4 de novembro.

Carreira

Bryar entrou para o My Chemical Romance em 2004 e participou do álbum "The Black Parade" (2006), um dos mais famosos da banda. No entanto, ele abandonou o grupo em 2010, sem dizer o motivo.

Ele chegou a participar de outras bandas, mas decidiu abandonar a carreira e focar no trabalho no mercado imobiliário, onde atuava como corretor. Ele também era apoiador de instituições de proteção animal.