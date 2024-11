Nicolas Prattes manda flores e chocolates no aniversário de 6 anos de Zoe

Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, completa 6 anos nesta sexta-feira (29), e recebeu um mimo do padrasto. O presente enviado por Nicolas Prattes foi compartilhado pela rainha de bateria nas redes sociais.

Nicolas enviou um ursinho de pelúcia, um coração escrito “eu te amo”, buquê de rosas, balões e chocolates com uma mensagem especial: “Para encher a casa de amor, se despedir dos cinco anos que se vão e agradecer pelos seis anos que se vem. Agradecer. Sempre agradecer por poder compartilhar a vida com vocês duas”.

O ator também escreveu um texto dedicado à Zoe: “Conheci o amor da minha vida, depois o amor do amor da minha vida, nossa Zozo. Minha professorinha, que me ensina muito sobre a vida, sobre o amor e sobre todas as coisas mais bonitas da vida, que não são coisas. Criança faz a gente ter coragem pra enfrentar a maldade do mundo e ter esperança no futuro. Zoe, com um abraço, muda meu mundo inteiro”, afirmou Nicolas em post do Instagram.

Nos comentários, Sabrina deixou uma mensagem carinhosa para o namorado: “Você me emociona demais. Que sorte a nossa ter você meu amor. Te amamos muito”.

Sabrina e Nicolas recentemente anunciaram que iriam ter o primeiro filho, mas a artista acabou tendo um aborto espontâneo. Os dois atualmente estão noivos.