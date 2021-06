Power Couple tem 'chuva' de baratas em mulheres durante prova

A Prova dos Homens do Power Couple, realizada nesta segunda-feira (31), teve "chuva" de baratas caindo nas mulheres. Presas em uma cabine que jogava os insetos com o passar do tempo, as participantes tinham de torcer para os companheiros completarem rapidamente as tarefas.

Os homens precisavam finalizar uma cruzadinha com palavras de itens que podem ser encontrados no cotidiano das mulheres, como "salto" e "secador", por exemplo. Dinâmica será exibida no programa desta terça-feira (1º).

O jogo teve momentos de pânico entre as participantes, com gritos e choro. "Pelo amor, estou passando mal, vai rápido", pediu a ginasta Daniele Hypólito ao marido Fábio Castro. O casal não conseguiu completar a prova no tempo estipulado.

Márcia Fellipe também não levou a melhor na prova e, com seu marido, Rod Bala, ficou com o pior saldo de dinheiro da semana. Os dois só se salvam da próxima D.R se vencerem a Prova dos Casais, que será realizada nesta terça-feira (1º).

Semanalmente, antes de cada prova, os participantes realizam apostas. Caso cada integrante do casal realize as suas respectivas provas no tempo estabelecido, esse dinheiro é enviado ao saldo da semana da dupla. O valor é acumulativo e integrará o prêmio da grande final.

Prova das Mulheres

Realizada no último sábado (29), a Prova das Mulheres enviou os homens para uma "gaiola de choque". Enquanto os companheiros levavam choques, as participantes enchiam canos com líquido para poder liberar os quatro cadeados da gaiola.

As mulheres tinham de realizar o trajeto da bomba de água até os canos sentadas no chão, o que acarretava um tempo maior para a finalização da dinâmica.

A prova é exibida na edição do Power Couple Brasil desta segunda-feira (31).