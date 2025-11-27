Pedro Neschiling critica Luiza Possi em desabafo online

O ator Pedro Neschiling movimentou as redes ao publicar um desabafo no X, antigo Twitter, que muitos interpretaram como uma crítica direta à ex-mulher, Luiza Possi.

Sem mencionar nomes, o ator comentou sobre a mudança de postura de alguém próximo, em meio a discussões sobre um possível posicionamento favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

No texto, Pedro escreveu: "Mudar faz parte da vida. Sobretudo, amadurecer é bom demais. Eu tenho muito orgulho de não ser mais o cara que era anos atrás. Agora, tem gente que parece que sofreu lobotomia e infelizmente não reconhecemos mais. O negócio é assustador mesmo. Uma pena", frase que rapidamente foi associada à cantora.

A movimentação ocorreu após Luiza compartilhar uma mensagem espiritual sobre fé em Deus e livramento, que alguns seguidores interpretaram como um aceno ao ex-presidente, preso no último fim de semana. Pedro e Luiza foram casados entre 2006 e 2008.