P. Diddy pediu a Mike Tyson que entregasse pedido de indulto a Trump, diz site

Tabloide britânico afirma que ex-boxeador entregou carta em visita oficial à Casa Branca.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Sean Diddy Combs em um terno branco elegante, óculos escuros e colar de cruz, posando em um evento formal.
Legenda: Trump já afirmou publicamente que não considera conceder o indulto a Diddy.
Foto: ANGELA WEISS / AFP

O rapper e empresário Sean Diddy Combs teria usado o ex-campeão mundial de boxe Mike Tyson como intermediário para fazer chegar ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um pedido de indulto presidencial. A informação foi publicada pelo tabloide britânico The Sun.

Segundo o jornal, a carta teria sido entregue pessoalmente por Tyson durante uma visita à Casa Branca, em novembro de 2025.

Na semana passada, Trump confirmou publicamente que recebeu um pedido de perdão feito por Diddy, embora não tenha revelado quem foi o responsável por levar o documento até ele.

Condenado em 2025 a quatro anos de prisão, Diddy foi considerado culpado de duas acusações relacionadas ao transporte de pessoas para fins de prostituição. De acordo com fontes ouvidas pelo The Sun, integrantes do círculo próximo do rapper teriam procurado Tyson e pedido que ele fizesse a entrega direta da carta ao presidente.

Ainda conforme a publicação, o ex-lutador demonstrou nervosismo com a missão, mas aceitou cumprir o pedido durante sua ida oficial à Casa Branca. O jornal afirma ter tentado contato com representantes de Tyson para comentar o episódio.

A Casa Branca, por sua vez, não confirmou que o ex-boxeador tenha atuado como intermediário. Em nota, um porta-voz declarou que “informações divulgadas pela mídia sobre um possível indulto a Diddy não são precisas” e reforçou que “o presidente analisa pessoalmente todos os pedidos de clemência”.

Em declaração ao The New York Times, Trump disse ter recebido a carta e afirmou que Diddy havia “pedido perdão”, mas deixou claro que não considera conceder o indulto.

Após a repercussão do caso, um vídeo antigo de Diddy e Mike Tyson, gravado em 1998, voltou a circular nas redes sociais. Na época, Tyson estava afastado dos ringues após ter a licença suspensa por morder a orelha de Evander Holyfield durante uma luta histórica do boxe mundial.

Relembre o caso

A sentença contra Diddy foi definida em julho, quando a Justiça o condenou por duas violações relacionadas ao transporte de pessoas com finalidade de prostituição. Em contrapartida, o rapper foi inocentado das acusações mais graves, como tráfico sexual e extorsão, crimes que poderiam levar a punições significativamente mais duras.

O artista está detido no Instituto Correcional Federal de Fort Dix, em Nova Jersey, onde cumpre pena. De acordo com o cronograma oficial, a previsão de soltura ocorre somente em maio de 2028.

