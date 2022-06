Nova programação matinal da Globo é reflexo de mudanças na sociedade, dizem apresentadores

Presentes no evento de lançamento das ‘Super Manhãs’ da TV Globo, na manhã desta segunda-feira (27), os apresentadores do ‘Encontro’, ‘Mais Você’ e ‘É De Casa’ ressaltaram como as mudanças na sociedade brasileira foram essenciais para as mudanças definidas pela emissora.

“Nós vamos entrar no momento em que as pessoas estão começando o dia. Então temos o compromisso de fazer o dia dessas pessoas mais felizes, trazendo informação relevante, verdadeiro, de qualidade”, ressaltou Manoel Soares, que ficará no comando do ‘Encontro’ junto de Patrícia Poeta.

Em nova faixa de horário, o programa será veiculado no lugar do ‘Mais Você’, com Ana Maria, que virá logo depois. A decisão sobre a alteração, claro, veio após uma série de pesquisas com o público.

“Internamente, chamamos essa área de entretenimento, mas esse conteúdo é mais de atualidade, diversidades. Então é uma extensão do jornalismo também, é uma progressão dele. Sendo assim, a gente não pode ficar estático acompanhando a sociedade mudar, daí nossa grade muda também”, explicou Mariano Boni, diretor-executivo de jornalismo da Globo.

Legenda: Amauri Soares e Mariano Boni explicaram motivos para as mudanças e trocas de apresentadores Foto: Divulgação/TV Globo

Desafios

Durante o evento, tanto os diretores como os apresentadores citaram os desafios de implementar uma nova programação junto das mudanças que vem sendo vivenciadas em todo o Brasil.

Para Maria Beltrão, essa também é uma oportunidade de dialogar com outras classes sociais além das que manteve contato direto na GloboNews. “Agora vou falar com classes que eu não tinha contato antes, com faixas de idade que eu não sabia falar antes. Então eu tenho que me reinventar, claro”, ressaltou.

Mudanças

As mudanças nos horários da programação das manhãs da Globo só começam, de fato, no dia 9 de julho. Com isso, a apresentadora Fátima Bernardes também muda se cenário e ficará no comando do reality show ‘The Voice Brasil’.