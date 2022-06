Ana Maria Braga revela ansiedade com as 'Super Manhãs' da Globo: 'estamos todos nervosos'

As apresentadoras Ana Maria Braga e Maria Beltrão entregaram, de cara, na coletiva de imprensa para apresentação das 'Super Manhãs da Globo', o nervosismo com a série de mudanças das quais farão parte na nova programação da emissora. O evento aconteceu na tarde desta segunda-feira (27).

"Estou aqui de peito aberto e muito feliz de estar ao lado dos meus companheiros porque a gente raramente se encontra. Estamos todos nervosos", disse Ana.

Patrícia Poeta, Manoel Soares, Thiago Oliveira, Talitha Morete e Rita Batista também estiveram no evento. Os dois primeiros estarão no comando do 'Encontro', que ainda é apresentado por Fátima Bernardes, e os outros três se juntam a Beltrão à frente do 'É De Casa'.

Legenda: Todos os apresentadores do programa compareceram ao evento de apresentação das mudanças na grade de programação Foto: divulgação/TV Globo

A mudança entre os apresentadores, inclusive, não é a única da programação. Agora, o 'Encontro' será transmitido na faixa que antes era do 'Mais Você', pouco depois do telejornal 'Bom Dia Brasil', enquanto o programa de Ana Maria sobe na faixa.

Mudança nos horários

Ana foi uma das que comentaram a decisão sobre a mudança. Segundo ela, que foi definida como o "Sol" das manhãs na TV Globo, pesquisas da própria emissora mostraram mudanças de consumo do programa ainda na pandemia, o que gerou a necessidade de testar a possibilidade.

"Quando esse novo horário veio pra mim foi uma grande satisfação e um desafio. Estou voando voo de brigadeiro nesse novo horário. Graças a Deus a gente tem uma boa resposta do público. Muda o desafio que eu tenho com as pessoas, já que a cada hora muda a audiência", declarou.

Segundo Amauri Soares, diretor da TV Globo e um dos responsáveis pela mudança, nada se deu apenas pelos índices. Durante a apresentação, ele explicou que os programas juntos representam, atualmente, a maior audiência nas manhãs da Globo em cinco anos.

"Exatamente por isso, conseguimos ver as mudanças de hábitos de consumo da sociedade e percebemos a hora de mudar. Isso impacta muito no nosso trabalho de cada dia. O nosso negócio, basicamente, é criar uma conexão com a sociedade brasileira", reiterou.

Saída do 'hard news'

Assim como Ana Maria, Maria Beltrão foi uma das que mais citaram o nervosismo durante a coletiva. Após 25 anos na GloboNews, a jornalista foi integrada ao entretenimento na Globo e chega com ares de importância no 'É De Casa'.

"Não aguento mais esperar pelo dia 9. Minha maior expectativa é não queimar a cozinha! Já sonhei que me queimava. Fiquei um mês tendo pesadelo", brincou, fazendo os jornalistas rirem junto.

Legenda: Após 25 anos, Maria Beltrão deixou a GloboNews para integrar o entretenimento da TV Globo Foto: divulgação/TV Globo

A saída da zona de conforto, contou, foi um dos principais motivos para a empolgação com o novo projeto, além dos objetivos com a nova empreitada.

Já no próximo sábado (2), ela faz a primeira aparição no programa que deve comandar.

"Fui muito bem recebida, acolhida. Estou naquele deslumbramento total. Quero levar muito amor, esperança, leveza. Estou me sentindo em casa", revelou, também reforçando a química instantânea com os colegas de apresentação.