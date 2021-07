Nathalia Arcuri deixa a RedeTV! após comentários homofóbicos e machistas de Sikêra Jr

A jornalista Nathalia Arcuri anunciou nesta quarta-feira (7) que decidiu deixar a RedeTV! por conta de acontecimentos que "colocavam seus valores em jogo". O site Notícias da TV apurou que a apresentadora do programa "Me Poupe! Show" estava insatisfeita com os comentários homofóbicos e machistas de Sikêra Jr.

No último dia 25 de junho, Sikêra se referiu a pessoas LGBTQIA+ como "raça desgraçada". A declaração foi dada ao vivo no programa "Alerta Nacional" quando o apresentador comentava um comercial no qual crianças comentavam sobre homossexualidade.

Legenda: Sikêra perdeu patrocinadores e o Instagram após a repercussão dos comentários homofóbicos Foto: Reprodução

"Vocês são nojentos. A gente está calado, engolindo, engolindo essa raça desgraçada que quer que a gente aceite que a criança... deixe as crianças, rapaz!", disse Sikêra Jr.

Cobrança de posicionamento

De acordo com o Notícias da TV, Nathalia Arcuri cobrou posicionamento da emissora acerca da polêmica de Sikêra, mas não teve resposta positiva. A jornalista também teria pontuado uma série de piadas machistas e sexistas do apresentador.

Em publicação no Instagram nesta quarta, a influenciadora digital e educadora financeira afirmou que preza por valores como liberdade, autonomia, respeito e educação.

"Quando esses valores são colocados em jogo, é muito claro que ali é o nosso limite. E é por isso que eu tomei a decisão de acabar com meu programa na RedeTV!", pontuou.

Nathalia estava na emissora desde março deste ano. Em nota, a RedeTV! disse que "agradece o profissionalismo e empenho da jornalista e deseja sucesso em sua jornada. O último episódio do Me Poupe! Show será exibido na terça-feira (20).

Instagram de Sikêra Jr. é derrubado

Após a repercussão negativa da fala contra a população LGBTQIA+, o Instagram derrubou a conta de Sikêra Jr. nesta quarta-feira (7), que tinha mais de 6 milhões de seguidores.

Segundo a plataforma Sleeping Giants, que tem feito campanha para que o apresentador perca anunciantes, a perda da rede social se deve a denúncias do público em vídeos com comentários preconceituosos.

Conforme o Notícias da TV, pelo menos 37 patrocinadores que anunciavam no "Alerta Nacional" rescindiram seus contratos após a polêmica.

No programa do último dia 29 de junho, Sikêra pediu desculpas e falou que se excedeu. "Eu preciso reconhecer que me excedi, no calor do comentário, defendendo a inocência de crianças que eu sempre defendi. Posso ter usado palavras que me arrependo, sou humano. Errei, erro e vou errar".