Whindersson Nunes passa por cirurgia, e amigos brincam: 'cuida bem do nosso ganha pão'

O humorista piauiense Whindersson Nunes divulgou, nesta quarta-feira (7), que passou por uma nova cirurgia. Ele divulgou foto vestido com roupas de uso hospitalar em seu perfil no Instagram, afirmando que precisou repetir procedimento realizado na região anal.

Cirurgia

"Lembra da cirurgia no 'tóba' que eu fiz uma vez? Pois tive que fazer de novo!", escreveu o humorista. Em seguida, ele gracejou com a intervenção cirúrgica: "Dessa vez mandei arrancar da bunda e botar no pé, se acontecer alguma coisa eu digo que pisei na mer** do cachorro".

Em 2019, o humorista operou a região e, logo em seguida, fez uma pausa na carreira.

Recuperação

Nos comentários da postagem, o discurso geral foi de recuperação, mas sem deixar de lado as piadas. A ex-BBB Elana Valenaria, participante do reality show No Limite, manifestou surpresa, mas seguiu na linha cômica. "Eita ** pra dar trabalho", disse, desejando boa recuperação a Whindersson.

O humorista Jonathan Nemer desejou melhoras ao amigo e manteve o tom jocoso: "Se eu estivesse aí eu orava com imposição de mãos. Sorte sua que não tô aí", brincou. O humorista Tirullipa também aproveitou a deixa para debochar: "Cuida bem do nosso ganha pão, bebê".

O cantor Omni Black seguiu: "Seu apito é gaiato", disse, emendando que agora o resultado seria positivo e desejando melhoras em outro comentário.

Outras celebridades, como a apresentadora Sabrina Sato, o ator Vittor Fernando e a humorista Dinah Moraes desejaram melhoras ao piauiense.