Whindersson Nunes posa com Maria Lina e revela novas tatuagens no rosto

O piauiense Whindersson Nunes posou para uma selfie ao lado da noiva, Maria Lina, nesta segunda-feira (14). A imagem foi postada no perfil da universitária e revela o casal de máscara. A foto deixa à vista novas tatuagens no rosto do humorista.

Próximo aos olhos, nas duas bochechas, é possível ler "live like a warrior", em português como 'viva como uma guerreiro". Do lado esquerdo, o humorista tatuou uma lágrima e um rostinho triste, além de um chapéu de cangaceiro em cima da sobrancelha.



Já do lado direito, ele carrega uma cruz, uma rostinho feliz e as letras JM, iniciais de João Miguel, filho com Maria Lina que morreu após nascer prematuro.





Na última semana, a estudante mostrou também ter feito uma tatuagem em homenagem ao filho: desenho de pezinhos ao lado do nome e data de nascimento.do filho.

Whindersson Nunes não publicou mais nada desde o dia 31 de Maio, quando compartilhou uma música que fez para o filho ainda no hospital.