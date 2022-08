Namoro de Maitê Proença e Calcanhotto acabou por declaração 'lesbofóbica' da atriz, diz jornal

O romance de Maitê Proença e Adriana Calcanhotto pode ter acabado por causa da declaração em que a atriz foi acusada de lesbofobia. Ela alegou preferir que a namorada "fosse homem". A fala, no entanto, teria desagradado a cantora, segundo o jornal Extra.

Em junho deste ano, depois de passar o Dia dos Namorados na Itália, Maitê deu a declaração à revista JP. A atriz ainda até disse que o seu comentário seria alvo de críticas por movimentos sociais.

"Queria que ela [Adriana] fosse homem. Para essa atividade, sempre gostei mais do homem. Mas ela é mulher, gosto dela e aceito isso. Sei que as feministas e os LGBTs não vão gostar do que acabei de dizer, mas, honestamente, é assim, entendeu? Posso experimentar algo diferente para estar com ela", revelou.

Exposição excessiva

Maitê e Adriana assumiram o namoro publicamente em novembro de 2021. Ao falar sobre o então relacionamento, a atriz assumiu que a vida sexual atualmente está mais "bem resolvida" e se sente "mais livre".

Contudo, um amigo de Calcanhotto contou à reportagem do Extra que a cantora "nunca se sentiu confortável com a exposição de sua vida pessoal e o namoro com uma atriz famosa trouxe esse incômodo".

Outra fonte disse ao Extra que o casal também se distanciou após Maitê seguir viagem pela Europa e Adriana passar meses em turnê.

Amigos próximos já sabem do fim da relação. Adriana deixou de seguir Maitê, que ainda segue a cantora. Dias atrás, a atriz chegou a responder com um emoji concordando com uma seguidora que considerou "mimimi" a discussão sobre a fala polêmica.

Maitê tem repostado nos Stories mensagens como "Errei comigo de tanto querer acertar com os outros" e "A saudade é a nossa alma dizendo para onde ela quer voltar". O teor dos textos tem chamado a atenção dos fãs.

