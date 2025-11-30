MTV fecha a maioria dos seus canais de TV pelo mundo; veja quais

A MTV, emissora que pertence ao grupo Paramount Skydance, está se preparando para fechar a maioria dos seus sinais internacionais de televisão, incluindo o Brasil.

A decisão é uma resposta à intensa concorrência de plataformas digitais como TikTok e YouTube. As informações foram repassadas por fontes da Paramount à AFP.

Serão encerrados o MTV Music, o MTV Hits e seus programas no Reino Unido, França, Alemanha, Polônia e Austrália, além do Brasil, nos próximos meses.

Para muitos fãs e antigos colaboradores, o desligamento destes sinais marca o fim de uma era culturalmente significativa que iniciou em 1981, quando a MTV inaugurou a programação com Video Killed the Radio Star.

Embora a maioria dos sinais seja desligada, o sinal principal MTV HD continuará acessível no Reino Unido, porém, sua programação priorizará o entretenimento em detrimento do conteúdo musical. Alguns canais musicais da MTV também permanecerão ativos nos Estados Unidos.

História do canal aberto no Brasil

Lançada em 20 de outubro de 1990 por meio de uma parceria entre o Grupo Abril e a MTV Networks, subsidiária da Viacom, a MTV Brasil foi a primeira a operar em sinal aberto.

Ela também se destacou por ser a primeira emissora segmentada do país com programação voltada exclusivamente à juventude e por transmitir conteúdo 24 horas por dia.

As transmissões em canal aberto no Brasil foram encerradas em 30 de setembro de 2013. No dia 1º de outubro, a Viacom relançou a nova MTV apenas na TV por assinatura, em um novo formato editorial e de programação.

A concessão de TV aberta, então propriedade do Grupo Abril, deu lugar à nova Ideal TV, atual XSports.

O declínio da revolução cultural

Em 1981, a MTV inaugurou uma era revolucionária na cultura pop, sendo o primeiro vídeo exibido na sua programação "Video Killed the Radio Star" ("O vídeo matou a estrela do rádio").

Quatro décadas após sua fundação, o encerramento da maioria de seus sinais internacionais é visto por muitos admiradores e ex-apresentadores como o término de uma época culturalmente significativa.

Kirsty Fairclough, professora da Manchester Metropolitan University especializada em cultura pop, explica que as características que fizeram da MTV um canal "revolucionário" no passado já não estão presentes. Ela observa que a ascensão de plataformas de streaming, YouTube e TikTok transformou radicalmente a maneira como o público consome música e imagens.

Atualmente, o público prefere "interatividade" e "imediatismo", qualidades que os vídeos musicais na televisão tradicional já não conseguem oferecer.

A troca de conteúdo e a queda de audiência

James Hyman, que foi diretor e produtor de programas de dança para a MTV Europa nos anos 90 (como o Party Zone), reconhece que o sucesso do canal foi construído em uma época em que a internet era incipiente. Ele descreve aquele período como "empolgante", pois a MTV era "praticamente tudo o que as pessoas tinham" para acesso a esse tipo de conteúdo.

Antigos colaboradores, como Hyman e a apresentadora Simone Angel, notam que o declínio começou quando a MTV se afastou de seu foco em conteúdo musical original e vanguardista, que era essencial para promover novos artistas. Angel afirma que a MTV Europa inicialmente não visava apenas o lucro, e que a "ideia de experimentação" era o que tornava a estação tão fascinante.

Contudo, após 2000, a MTV Europa foi dividida em sinais regionais e passou a se orientar para programas de reality show. Hyman lamenta que o "M" de MTV, que significava música, tenha desaparecido.

A audiência atual reflete essa mudança: segundo o organismo britânico de medição, o MTV Music alcançou apenas 1,3 milhão de lares britânicos em julho de 2025, contrastando acentuadamente com os mais de 10 milhões de lares alcançados pelas emissoras da MTV no Reino Unido e Irlanda em 2001.

Legado e momentos icônicos

Segundo a professora Kirsty, o encerramento dos canais em vários países marca, sem dúvida, o fim de uma forma de experimentar a música, tanto cultural quanto visualmente, visto que a MTV foi fundamental na transformação da música pop. Já Hyman acrescenta que a emissora era tão influente que chegava a "definir a cultura jovem", impactando moda, cinema e a própria música.

Momentos icônicos, como a estreia do videoclipe Thriller de Michael Jackson, e a notória performance de Madonna com Like a Virgin no MTV Video Music Awards (VMAs) de 1984, permanecem vivos na memória coletiva. Em reação ao anúncio do desligamento iminente dos canais musicais, Hyman e Angel estão solicitando à Paramount que o extenso arquivo de programas da MTV se torne acessível ao público, por acreditarem que ainda há demanda por esse conteúdo.