Gilberto Gil se emociona e chora com homenagem de Geraldo Azevedo; assista

A plateia que lotou o evento da turnê “Tempo Rei”, no Classic Hall, em Recife, presenciou um momento marcante de Gilberto Gil, de 83 anos.

O artista se emocionou ao receber no palco o amigo de longa data Geraldo Azevedo, de80 anos, durante a apresentação realizada na sexta-feira (28).

Geraldo Azevedo surgiu de surpresa e interpretou “Ágil Passarinho”, canção composta em homenagem a Gil e lançada em seu álbum “De Outra Maneira”, de 1986.

A letra da música menciona os filhos do cantor e ganhou uma versão atualizada 30 anos depois, com a inclusão dos nomes de Gil, Bela e José, os mais novos.

A interpretação do pernambucano comoveu Gil, que acabou indo às lágrimas diante da reação do público e da parceria construída ao longo de décadas entre os dois músicos.

A turnê “Tempo Rei”, anunciada como a última de Gilberto Gil, segue agora para Salvador, Belém e São Paulo. O encerramento da série de apresentações está previsto para março, na capital paulista.

Vídeos registrados durante o show mostram a emoção de Gil enquanto recebe a homenagem no palco.