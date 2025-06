Morre Sly Stone, lenda do soul e funk, aos 82 anos nos EUA

Morreu, aos 82 anos, Sly Stone, músico pioneiro do funk e soul. O artista, compositor de hits como 'Everyday people' e 'Dance to the music', que marcaram a década de 60 e 70, foi integrante do grupo "Family Stone".

O cantor morreu por causa de doença pulmonar obstrutiva crônica, além de outros problemas de saúde. Em comunicado, a família disse que ele morreu "pacificamente, cercado por seus três filhos, seu melhor amigo e sua família estendida".

"Sly foi uma figura monumental, um inovador revolucionário e um verdadeiro pioneiro que redefiniu o panorama da música pop, do funk e do rock", disseram ainda. Stone concluiu um roteiro sobre sua vida, que deverá se transformar em uma cinebiografia em breve.

Entre os artistas com quem colaborou estão George Clinton, Stevie Wonder, Prince, Michael Jackson, Outkast, Red Hot Chili Peppers, como também grandes nomes do jazz, incluindo Miles Davis e Herbie Hancock.

Junto do grupo Sly and the Family Stone, do qual era líder, puderam revolucionar a música, já que a banda possuía membros de diferentes etnias, estilos e gêneros musicais. Foi nessa época que ele lançou "A whole new thing" e "There's a riot goin' on".

Com o grupo, ele entrou para o Hall da Fama do Rock em 1993, mas a banda se desfez dez anos antes, em razão do comportamento de Sly e seu abuso de drogas. Chegou a tentar uma carreira solo, mas depois entrou em reclusão.

Um documentário sobre sua vida foi lançado este ano. "Sly lives! (aka the Burden of Black Genius)", foi dirigido pelo músico Questlove.