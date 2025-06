Série 'Maxton Hall: Um Mundo Entre Nós' é renovada para 3ª temporada

A terceira temporada da série "Maxton Hall: Um Mundo Entre Nós" foi confirmada pelo Prime Video na manhã desta segunda-feira (9). Nas redes sociais, os atores que dão vida a James e Ruby, Damian Hartung e Harriet Herbig-Matten, compartilharam imagens segurando o roteiro da próxima temporada.

O anúncio ocorre antes mesmo do lançamento da segunda temporada, que chega no streaming apenas no dia 7 de novembro. A produção é inspirada em séries de livros de mesmo nome, escrito pela alemã Mona Kaste. No Brasil, as obras foram traduzidas pela editora Alt.

Qual enredo da 2ª temporada?

A segunda temporada começa após a noite de Ruby e James em Oxford. Enquanto lida com o luto pela morte da mãe, James vai para uma festa e acaba tendo atitudes que quebram a confiança de Ruby nele.

Veja também Zoeira ‘Maxton Hall’ ganha teaser da 2ª temporada e data de estreia para fim de 2025 Zoeira Maxton Hall: segunda temporada começa a ser gravada pelo Prime Video; veja imagens

A jovem, que nunca sentiu por ninguém o que sente por James, percebe que amores intensos também podem trazer grandes mágoas. De coração partido, Ruby quer sua antiga vida de volta — em que ninguém a conhece. No entanto, essa missão se torna difícil de concretizar quando James começa a fazer tudo em seu alcance para poder reconquistá-la.

Legenda: A história da segunda temporada de Maxton Hall é inspirada no livro "Salve-se", de Mona Kasten Foto: Divulgação

A produção é inspirada em livro de mesmo nome, escrito pela autora alemã Mona Kaste. Em 2024, no lançamento da série, ainda não havia tradução da obra para o Brasil. Porém, já foram publicados os dois primeiros livros, que inspiraram as primeiras temporadas da série.