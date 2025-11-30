Morre ex-chacrete Lia Hollywood após ataque de pitbull no Rio de Janeiro
Ela não resistiu aos ferimentos após mais de um mês internada.
Neulizete de Souza Ferraz, a eterna Lia Hollywood, morreu aos 66 anos depois de mais de um mês de internação em Araruama, no Rio de Janeiro.
A ex-chacrete não se recuperou dos graves ferimentos sofridos após ser atacada pelo pitbull do próprio filho, em 23 de outubro.
De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, Lia teve um dos braços amputados e permaneceu em estado delicado durante todo o período.
Na sexta-feira (28), sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.
Quem era Lia Hollywood
Ícone das décadas de 1970 e 1980, Lia Hollywood marcou época como assistente de palco no Programa do Chacrinha, onde dividiu cenas com artistas como Rita Cadillac. Sua trajetória deixou forte lembrança entre fãs e colegas do entretenimento.
O corpo da ex-chacrete será velado e sepultado neste domingo (30), no Cemitério Jardim Park da Saudade, em São Pedro da Aldeia. A família ainda não informou se a cerimônia será aberta ao público.
O caso foi registrado na 118ª DP (Araruama) após a confirmação da morte, e as investigações seguem agora com a 125ª DP (São Pedro da Aldeia), segundo informou a Polícia Civil.