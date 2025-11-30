Influenciadora Bikegirl morre em colisão na Colômbia

A influenciadora colombiana Karen Sofia Quiroz Ramírez, conhecida nas redes sociais como Bikegirl, morreu aos 25 anos na última quarta-feira (26) após um grave acidente de moto.

A jovem, famosa por compartilhar vídeos pilotando em alta velocidade, não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa internacional, Karen tentava ultrapassar dois veículos quando perdeu o controle da moto e bateu em um carro.

Com o impacto, ela caiu na pista e acabou sendo atropelada por um caminhão. Socorristas chegaram rapidamente ao local, mas a morte foi confirmada ainda na cena do acidente.

Horas antes da tragédia, a influenciadora havia comentado nos Stories que estava preocupada por pilotar sem seus óculos de grau, que havia perdido. “Espero que eu não bata, porque estou pilotando sem meus óculos”, ela disse.

A publicação levou seguidores a mencionarem a fala como uma espécie de “premonição” após a confirmação da morte.

A notícia abalou fãs e motociclistas que acompanhavam o conteúdo de Bikegirl, que acumulava milhares de visualizações e inspirava jovens apaixonados por motos.