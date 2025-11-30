Lázaro Ramos relata que viu a mãe, empregada doméstica, levar um tapa da chefe

Lázaro Ramos abriu o coração ao participar do "Globo Repórter – Personalidades", exibido nessa sexta-feira (28). No programa, o ator voltou à própria história para falar sobre a mãe, Dona Célia, que morreu quando ele ainda era jovem, deixando marcas profundas e ensinamentos que o acompanham até hoje.

Segundo Lázaro, a mãe trabalhava intensamente. “Minha mãe trabalhava como empregada doméstica de domingo a domingo, não tinha folga”, relembrou o artista ao comentar a rotina exaustiva que ela enfrentava para sustentar a família.

Ele contou que, quando a acompanhava ao emprego, era mantido em um quartinho para não circular pela casa. Ao recordar detalhes, o ator revelou que até a alimentação da mãe era limitada.

“Minha mãe não podia comer carne no trabalho, era só ovo. Às vezes, quando eu estava lá, ela pegava um pedacinho de carne escondido para me dar”, disse.

Entre as lembranças mais duras, Lázaro mencionou um episódio que o marcou profundamente.

“Eu vi minha mãe tomar um tapa da empregadora dela. Mas o que mais me marcou foi que, depois disso, ela entrou no quarto e me deu um sorriso. Essa mulher estava sempre querendo que eu voasse, não queria que eu estacionasse num lugar de sofrimento e dor”, afirmou emocionado.

Anos mais tarde, já reconhecido nacionalmente, o ator tomou uma atitude simbólica ao comprar o apartamento onde a mãe trabalhou. “No começo achei que era por vingança. Fui guiado por um sentimento absolutamente humano de ver aquilo, ver que podia comprar e comprei”, contou.

Mas a decisão seguinte lhe trouxe ainda mais paz. “Num determinado momento falei: não quero ficar com esse apartamento, ele tem que ser doado. Encontrei uma instituição que acolhe pessoas resgatadas de trabalho análogo à escravidão, e doei para eles”, revelou.

O relato emocionou o público e reafirmou o legado de força e humanidade de Dona Célia na trajetória de Lázaro Ramos.