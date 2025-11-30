Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Lázaro Ramos relata que viu a mãe, empregada doméstica, levar um tapa da chefe

Ator contou episódios marcantes da infância no Globo Repórter.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Lázaro Ramos sentado e olhando para o lado em uma praia.
Legenda: Lázaro Ramos relembrou a época que a mãe trabalhou como empregada doméstica.
Foto: Reprodução/Instagram.

Lázaro Ramos abriu o coração ao participar do "Globo Repórter – Personalidades", exibido nessa sexta-feira (28). No programa, o ator voltou à própria história para falar sobre a mãe, Dona Célia, que morreu quando ele ainda era jovem, deixando marcas profundas e ensinamentos que o acompanham até hoje.

Veja também

teaser image
Zoeira

Corpo da mãe de Mel Maia é velado e será cremado no Rio de Janeiro

teaser image
Zoeira

Gilberto Gil se emociona e chora com homenagem de Geraldo Azevedo; assista

Segundo Lázaro, a mãe trabalhava intensamente. “Minha mãe trabalhava como empregada doméstica de domingo a domingo, não tinha folga”, relembrou o artista ao comentar a rotina exaustiva que ela enfrentava para sustentar a família.

Ele contou que, quando a acompanhava ao emprego, era mantido em um quartinho para não circular pela casa. Ao recordar detalhes, o ator revelou que até a alimentação da mãe era limitada.

“Minha mãe não podia comer carne no trabalho, era só ovo. Às vezes, quando eu estava lá, ela pegava um pedacinho de carne escondido para me dar”, disse.

Entre as lembranças mais duras, Lázaro mencionou um episódio que o marcou profundamente.

“Eu vi minha mãe tomar um tapa da empregadora dela. Mas o que mais me marcou foi que, depois disso, ela entrou no quarto e me deu um sorriso. Essa mulher estava sempre querendo que eu voasse, não queria que eu estacionasse num lugar de sofrimento e dor”, afirmou emocionado.

Anos mais tarde, já reconhecido nacionalmente, o ator tomou uma atitude simbólica ao comprar o apartamento onde a mãe trabalhou. “No começo achei que era por vingança. Fui guiado por um sentimento absolutamente humano de ver aquilo, ver que podia comprar e comprei”, contou.

Mas a decisão seguinte lhe trouxe ainda mais paz. “Num determinado momento falei: não quero ficar com esse apartamento, ele tem que ser doado. Encontrei uma instituição que acolhe pessoas resgatadas de trabalho análogo à escravidão, e doei para eles”, revelou.

O relato emocionou o público e reafirmou o legado de força e humanidade de Dona Célia na trajetória de Lázaro Ramos.

Wagner Moura usa casaco bege e sorri para a foto.
Zoeira

Wagner Moura surge como aposta surpresa na corrida ao Oscar

Ator aparece entre os cinco nomes cotados pela Variety para Melhor Ator.

Redação
Há 5 minutos
Montagem com foto antiga e atual da artista.
Zoeira

Morre ex-chacrete Lia Hollywood após ataque de pitbull no Rio de Janeiro

Ela não resistiu aos ferimentos após mais de um mês internada.

Redação
Há 10 minutos
A influenciadora bateu em um carro enquanto estava de moto.
Zoeira

Influenciadora Bikegirl morre em colisão na Colômbia

Karen Sofia Quiroz tinha 25 anos e sofreu um acidente grave de moto.

Redação
Há 16 minutos
Lázaro Ramos sentado e olhando para o lado em uma praia.
Zoeira

Lázaro Ramos relata que viu a mãe, empregada doméstica, levar um tapa da chefe

Ator contou episódios marcantes da infância no Globo Repórter.

Redação
Há 26 minutos
Duas estrelas de MMA enfrentando-se em um confronto intenso, com expressão de determinação, destacando a força muscular e o foco no ringue.
Zoeira

'Temperatura Máxima': veja qual filme vai passar na TV Globo neste domingo (30)

O filme vai ao ar às 14h30.

Redação
Há 47 minutos
Cantor Daniel vestindo blusa caramelo e segurando um violão da cor bege.
Zoeira

'Viver Sertanejo' resgata memórias na roça neste domingo (30)

Apresentador Daniel recebe a dupla Jads e Jadson como convidados.

Redação
30 de Novembro de 2025
Apresentadores do Globo Rural em frente à logo do programa.
Zoeira

Globo Rural deste domingo (30) mostra cultivo do kiri japonês

O programa começa às 8h30, logo após o Auto Esporte.

Redação
30 de Novembro de 2025
Foto de Gilberto Gil e Geraldo Azevedo.
Zoeira

Gilberto Gil se emociona e chora com homenagem de Geraldo Azevedo; assista

Encontro emocionou o público durante a turnê de despedida “Tempo Rei".

Redação
29 de Novembro de 2025
Imagem mostra colagem com fotos de Supla, Tom Zé e MC Hariel durante participação no programa Altas Horas.
Zoeira

'Altas Horas' deste sábado (29) lança série sobre cidades brasileiras

Programa reúne artistas de diferentes estilos, trajetórias e regiões de São Paulo, a primeira homenageada.

Redação
29 de Novembro de 2025
Cenas das novelas Dona de Mim, Êta Mundo Melhor e Terra Nostra em uma montagem.
Zoeira

Globo altera programação e tira três novelas do ar neste sábado (29)

Emissora também alterou horário do 'Caldeirão com Mion'.

Redação
29 de Novembro de 2025
Na imagem, os participantes do desafio estão posando para foto com pose de time de futebol.
Zoeira

'Caldeirão com Mion' entra no clima da libertadores e faz desafio de futebol

Grandes talentos do esporte e do jornalismo esportivo vão participar do programa

Redação
29 de Novembro de 2025
Mãe de Mel Maia morreu.
Zoeira

Corpo da mãe de Mel Maia é velado e será cremado no Rio de Janeiro

Débora Maia foi encontrada morta no banheiro de seu apartamento, nesta sexta-feira (28).

Redação
29 de Novembro de 2025
Imagem mostra montagem de duas fotos do ator Renato Chocair. Na primeira, ele está sem camisa exibindo os músculos e na segunda, com a roupa de cozinheiro, do personagem Eugênio, que ele interpretou em “Chocolate com Pimenta”.
Zoeira

Ator de 'Chocolate com Pimenta' fala sobre fãs gays

Renato Chocair comenta carinho do público e diz ter “apetite pela vida”.

Redação
29 de Novembro de 2025
Imagem mostra mostragem de duas fotos. Na primeira,Sabrina Sato está com a filha Zoe. Em outra, as duas aparecem ao lado do pai Duda Nagle e de outros convidados do aniversário da criança.
Zoeira

Aniversário de Zoe reúne Sabrina Sato, Duda Nagle e família em SP

Celebração em São Paulo reuniu familiares e trouxe produção inspirada na Hello Kitty.

Redação
29 de Novembro de 2025
Foto mostra Gisele Bündchen com uma xícara branca de café na mão.
Zoeira

Gisele compra mansão de R$ 77 mi para viver com Joaquim Valente

Modelo adquiriu nova casa em Miami, ao lado de outra de sua propriedade.

Redação
29 de Novembro de 2025
Imagem mostra Ivete e Marcelo abraçados. Ela com as mãos por sobre o pescoço do filho.
Zoeira

Ivete envia mensagem carinhosa ao filho após separação

Cantora comentou foto de Marcelo e recebeu apoio dos fãs nas redes sociais.

Redação
29 de Novembro de 2025
Cena de Stranger Things mostrando Will apresentando teoria para os outros personagens.
Zoeira

Stranger Things 5: confira o que pode acontecer nos novos episódios da série

Série lança mais dois episódios dia 25 de dezembro, enquanto o capítulo final vem dia 31.

Mylena Gadelha
28 de Novembro de 2025
Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia. Imagem usada em matéria sobre quem é ela.
Zoeira

Saiba quem é Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia

Débora chegou a ser empresária da filha.

Redação
28 de Novembro de 2025
Mãe de Mel Maia foi encontrada morta.
Zoeira

Mãe da atriz Mel Maia é encontrada morta no Rio de Janeiro

Equipe da atriz confirmou a informação e pediu privacidade neste momento.

Redação
28 de Novembro de 2025
Imagem mostra Rayane Figliuzzi durante eliminação na décima roça de A Fazenda.
Zoeira

Quem saiu em A Fazenda? Influenciadora é eliminada em roça

A peoa foi a menos votada e deixou o reality nessa quinta-feira (27).

Redação
28 de Novembro de 2025