Mônica Waldvogel tem áudio vazado em jornal na GloboNews com crítica a Netanyahu

Durante o telejornal Em Ponto, nesta segunda-feira (13), o áudio da apresentadora Mônica Waldvogel vazou, permitindo ouvir rapidamente um comentário crítico ao premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, que discursava no Parlamento após a assinatura do acordo de paz com o Hamas.

A falha técnica ocorreu por volta das 7h35, enquanto a emissora transmitia o pronunciamento com tradução simultânea.

“Um americano-israelense que foi ferido em Gaza enquanto estava procurando terroristas do Hamas e armas”, disse a tradutora em determinado momento, enquanto o premiê falava sobre um cidadão americano-israelense ferido em operação contra o Hamas.

Mônica, então, interrompeu: “Morreram 900 jovens”, mas a tradução simultânea seguiu normalmente.

“Dois colegas foram mortos nessa ação e 10 foram feridos. Achamos que ele tinha morrido, mas conseguiu se recuperar apesar de ter perdido. Fique de pé, por favor. Você é o espírito de Davi, você é o espírito de Israel. Nós o saudamos”, continuou a tradutora.

Entretanto, o microfone da apresentadora voltou a captar outra fala, de tom mais contundente: “Nossa Senhora… espero que o Diabo lhe…”, até que o som foi cortado imediatamente.

Veja o momento da fala

Até o momento, a Globo não se pronunciou sobre o vazamento do áudio de Mônica Waldvogel, mas o caso repercutiu entre parlamentares de extrema-direita.

Os deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Kim Kataguiri (União Brasil-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG) publicaram mensagens de repúdio tanto à jornalista quanto à emissora.

“O pedido de paz era só pra fomentar discurso ideológico. Nunca foi o desejo final”, escreveu Nikolas em seu perfil no X (antigo Twitter).