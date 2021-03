Modelo sem doenças preexistentes e praticante de crossfit morre por Covid-19 aos 39 anos

A modelo e empresária Elarce Bárbara da Silva, de 39 anos, foi mais uma perder a vida para a Covid-19. Natural de Cuiabá, a modelo, que não tinha doenças preexistenstes e praticava crossfit, ficou 15 dias internada com a doença, mas não resistiu às complicações.

De acordo com a família de Elarce, os primeiros sintomas se manifestaram também há 15 dias, quando a falta de ar levou a moça a procurar o Hospital São Judas, em Cuiabá. Logo de início, os médicos descobriram que ela estava com 70% do pulmão comprometido.

Evolução do quadro

Não demorou para que o quadro de saúde evoluísse para uma piora. Elarce foi encaminhada a uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Municipal São Benedito, destinado ao tratamento de pacientes com o coronavírus, no dia seguide da entrada no atendimento.

No local, durante 10 dias, ela ficou intubada para aliviar os problemas da doença no corpo, mas não resistiu. O óbito da modelo foi confirmado ainda na manhã de domingo (21), logo após uma parada cardíaca.

Segundo familiares, o corpo de Elarce será enterrado nesta segunda (22), no cemitério parque Bom Jesus de Cuiabá. De acordo com publicação do G1 de Mato Grosso, ela deixa três filhos adolescentes.