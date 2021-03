Triatleta morre de Covid-19 no Paraná com 75% dos pulmões comprometidos

O triatleta Fábio Torrecillas, 40, morreu neste sábado (20) no Hospital Paraná, em Maringá, a 425 quilômetros de Curitiba. Ele passou 10 dias intubado na UTI após testar positivo para o novo coronavírus..

De acordo com a família, Fábio teve o diagnóstico confirmado para Covid-19 em 2 de março. Cinco dias após o teste, teve 75% dos pulmões comprometidos pela infecção e precisou de internação. A intubação ocorreu em 11 de março.

Fábio era praticante do triatlo, esporte de alta intensidade que reúne ciclismo, natação e maratona. Participante das três últimas edições do Ironman Brasil - maior circuito da América Latina - o esportista se preparava para a Travessia do Leme ao Pontal, no Rio de Janeiro, com percurso de 34 quilômetros.

Em razão da prática de atividade cardiorrespiratória, a agressividade da infecção surpreendeu os familiares. "Era muito preparado, fazendo três vezes o Ironman, competindo em outras provas de natação com mais de 20 quilômetros em mar aberto, além de ter feito mais de 1 mil quilômetro de ciclismo em competições na Itália. Então isso deixa todo mundo boquiaberto. Estamos sem acreditar até agora", afirmou o marido Adilson Saldino Batista. O casal estava junto há 20 anos.

