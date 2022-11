Miss Porto Rico e Miss Argentina se casam após dois anos de relacionamento em segredo

A Miss Porto Rico, Fabiola Valentín, de 22 anos, e a Miss Argentina, Mariana Varela, de 26 anos, se casaram, na última sexta-feira (28), após dois anos de relacionamento em segredo.

De acordo com informações do jornal Extra, as duas iniciaram o namoro quando participaram do concurso de beleza Miss Grand International.

O casamento ocorreu no Centro Judicial de San Juan, capital de Porto Rico.

Em uma publicação compartilhada nas redes socais, elas revelaram que oficializaram a união.

"Depois de decidir manter o nosso relacionamento privado, abrimos as portas para vocês em um dia especial", disse Mariana.