Meio-irmão brasileiro de Lisa Marie Presley desabafa sobre a morte de cantora: 'enviando amor'

O músico Navarone Garibaldi, filho da atriz e empresária Priscilla Presley com o produtor brasileiro Marco Garibaldi, publicou uma mensagem de despedida para a meia-irmã, Lisa Marie Presley, filha única de Priscilla e Elvis Presley. Lisa morreu na última quinta-feira (12), aos 54 anos de idade, na Califórnia, vítima de uma parada cardíaca.

"Minha irmã mais velha, espero que agora você esteja em paz e feliz com seu pai e seu filho ao seu lado. Sei que os últimos dois anos não foram fáceis para você e gostaria que as coisas tivessem sido diferentes entre nós", escreveu Navarone no Instagram. A foto que ilustra a postagem mostra Lisa, aos 19 anos, brincando com o irmão ainda bebê.

"Independentemente disso, você é minha irmã e estou enviando amor e orações por sua jornada. Eu ainda não consigo acreditar nisso, estou sem palavras. Te amo, irmã", concluiu Navarone.

Parada cardíaca

Lisa morreu na última quarta, vítima de uma parada cardíaca. Ela estava em sua casa, na Califórnia, quando começou a se sentir mal. A artista chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu e faleceu.

A notícia foi compartilhada por Priscilla Presley, sua mãe. "Ela era a mulher mais apaixonada, forte e amorosa que já conheci", disse a ex-esposa de Elvis Presley, em comunicado. "Pedimos privacidade enquanto tentamos lidar com esta perda profunda. Obrigado pelo amor e orações. Neste momento, não haverá mais comentários", afirmou a empresária.

Lisa deixou duas filhas: as gêmeas Harper e Finley, 14, fruto do casamento com o guitarrista Michael Lockwood.