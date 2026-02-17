BBB 26: saiba como foi o discurso da eliminação de Marcelo

O resultado do quinto paredão do BBB 26 foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo, na noite desta terça-feira (10). Marcelo foi o quinto eliminado do reality, deixando a casa após um discurso de Tadeu Schmidt com alegorias ao Carnaval.

No início do discurso, Tadeu lembrou a importância de estar presente ao longo do jogo no programa. "Já que estamos no Carnaval, temos até duas foliãs, eu diria que neste desfile todo mundo precisa lutar para ser destaque", reforçou o apresentador.

"Não pode esmorecer, não pode relaxar, senão tudo fica mais difícil", lembrou Tadeu. O discurso, em determinados momentos, deixou parecer que Samira seria a eliminada da semana.

"É mais provável que o público se encante pela porta-bandeira, pela rainha de bateria, pelo homenageado no enredo. Tem tantas formas de se destacar, mas escolha é sua, é importante se destacar", disse ele, como uma espécie de recado para os que continuarão confinados.

Por fim, Tadeu Schimidt questionou o eliminado, ainda sem revelar quem seria. "Qual integrante é inesquecível para o público? No fundo, você acha que merecia 10 de todos os jurados?".

Marcelo, então, foi anunciado como o eliminado da noite. "É difícil sambar em cima do muro. O samba atravessou e seu enredo não empolgou", finalizou ele.

Resultado da votação

Marcelo foi eliminado com uma média de 68,56% dos votos ;

; Samira recebeu 16,25% dos votos;

Solange Couto recebeu 15,39% de média dos votos.

Percentuais detalhados

Marcelo

Média: 68,56%.

Voto único: 69,85%.

Voto torcida: 65,56%.

Samira

Média: 16,25%.

Voto único: 16,19%.

Voto torcida: 16,38%.

Solange Couto