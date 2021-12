Megan Thee Stallion se forma em universidade dos EUA: 'meus pais estão me olhando com orgulho'

A rapper Megan Thee Stalion, 26 anos, conseguiu um novo feito na sua trajetória profissional — mas não na música. Na noite desse sábado (11), ela revelou que conseguiu terminar uma graduação.

A artista publicou, no Instagram, diversos registros em alusão à conquista. Agora, ela é bacharela pela Faculdade de Farmácia e Ciências da Saúde, da Universidade do Sul do Texas.

"Megan, a graduada! Eu sei que meus pais estão me olhando com orgulho", escreveu ela em uma postagem publicada no feed do seu perfil. "Obrigada a todos pelo amor recebido hoje".

Num dos registros, ela recebe o diploma do curso de Gestão e Administração de Serviços de Saúde vestindo a tradicional beca de formatura. Ao ser chamada, a intérprete de "Body" e "Savage" é ovacionada por gritos de outros alunos da instituição de ensino.

Bem-humorada, ela ainda posa com alguns dos presentes, enquanto é acompanhada por pessoas com câmeras, ainda sob aplausos.

Diversos famosos reagiram com felicidade pela conquista da rapper. "Eu sei que sua mãe está orgulhosa de você! Você está deixando as pessoas emocionadas aqui", comemorou a rapper Cardi B. Ela também recebeu parabéns de artistas como Lizzo, Juicy J, Normani e Taraji P. Henson.

Outros parabéns

No Twitter, a instituição de ensino desejou parabéns à rapper e divulgou uma campanha batizada com o nome da artista.

Criado em homenagem à ex-aluna, o "Fundo Megan" (do inglês "Thee Megan Fund") tenciona angariar doações para ajudar outros estudantes da universidade a "cruzar a linha de chegada da graduação".

Legenda: Twitter anunciou emoji em perfil voltado a assuntos musicais na plataforma Foto: reprodução/Twitter

Além da universidade, o próprio Twitter também se manifestou em relação à conquista de Megan. A rede social criou um emoji em alusão à rapper, no qual a cantora aparece usando beca e mostrando a língua — maneirismo bastante usado por ela.