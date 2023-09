MC Cabelinho não canta 'Minha Cura', música feita para ex, no The Town

MC Cabelinho não cantou a música "Minha cura" feita para a sua ex-namorada, Bela Campos, durante o festival The Town, neste sábado (2), em São Paulo. Antes da separação, os shows dele mostravam fotos do casal quando a música era cantada.

Recente, o término teria ocorrido após uma suposta traição do cantor. Nas redes sociais, os internautas comentaram ter sentido falta da música.

Veja algumas repercussões:

Entenda rumores de traição

Os rumores do término iniciaram no penúltimo fim de semana de agosto. A jovem Duda Mehdef fez comentários em perfis e postou vídeo afirmando que se encontrou com o cantor e ator no último sábado (26).

A funkeira teria se encontrado com o suposto affair em Belo Horizonte. Ele teve um show na capital mineira no fim de semana. Segundo o perfil Subcelebrities, Cabelinho teria dito à jovem que estava solteiro, mas que o fim do namoro ainda não era público.

Segundo a estudante de Direito, ele conheceu o MC em 2018 e começou a se envolver com ele nas vezes que ela ia se apresentar em Minas Gerais.

Cabelinho e Bella Campos eram um casal na novela "Vai Na Fé", da TV Globo, e se conheceram durante a preparação de elenco.