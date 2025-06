Mariana Rios anuncia gravidez de primeiro filho, após relato de 'incompatibilidade genética'

A atriz Mariana Rios anunciou nesta quinta-feira (19) que está grávida de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o bilionário João Luis Diniz.

“Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na Casa do Senhor para todo o sempre”, escreveu o casal e uma publicação conjunta no Instagram.

Os dois compartilharam um vídeo da atriz acariciando a barriga, ao som da música gospel 'Ninguém Explica Deus'.

Nos comentários, amigos e admiradores comemoraram a gravidez e desejaram felicidades à família.

Tata Werneck, Giovanna Lancellotti e Sabrina Sato estão entre as celebridades que demonstraram apoio.

DIFICULDADES E TRATAMENTO PARA ENGRAVIDAR

Em abril, a atriz compartilhou a luta para engravidar naturalmente. A atriz contou que ela e João Luis, herdeiro do grupo Pão de Açúcar, são incompatíveis geneticamente.

O casal partiu para a fertilização in vitro, mas também teve problemas na coleta de óvulos.

Quando o casal conseguiu nove embriões, a atriz recebeu a notícia do médico de que eles não se desenvolveram como precisariam, e ela teria que recomeçar.

“Ou seja, tudo que eu fiz até agora, todas as coletas, todas as injeções, todo o processo, para que eu chegasse até aqui, foi jogado fora. Eu volto à estaca zero. E aí vem a vida e te pergunta: você aceita juntar os seus caquinhos e recomeçar?”, disse ela, em vídeo.

Ela decidiu continuar o tratamento e comemorou o sucesso da coleta de óvulos, superando ainda uma torção no ovário.

A atriz já havia enfrentado também uma perda gestacional.