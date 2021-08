Marcos Mion escolhe tênis leiloado por R$ 39 milhões para pisar na Globo

O ator e apresentador Marcos Mion, de 42 anos, mostrou, nas redes sociais, a mala que separou para sua primeira ida a Globo, já como funcionário. Dentre as peças escolhidas, está um tênis leiloado por R$ 39 milhões em 2014.

"Não é qualquer mala, tô fazendo a mala com a roupa que vou entrar no Projac, gravar a Tatá e participar da 'Fatimona', na sexta", disse o apresentador.

"Eu vou tirar selfie com ela, vai ser um papelão", continuou Mion, fazendo referência ao programa Encontro com Fátima Bernardes (Globo). O artista então começou a mostrar o tênis que usaria para pisar pela primeira vez nos estúdios da emissora.

"Sneakerheads, eu sei que vocês sempre pensaram em quando eu iria usar o meu 'Red October', e eu achei a ocasião: a primeira vez que eu entrar nos Estúdios Globo, Projac. Vou colocar esse tênis no pé para entrar com moral", disse ele.

"Esse tênis é o mais raro da minha coleção. Quando o Kanye West tinha o 'deal' com a Nike, ele fez esse tênis e rompeu para ir para Adidas. A Nike fez alguns pares e parou a produção. Quem tem, tem. Quem não tem, nunca mais vai ter", continuou o apresentador.

Por que o tênis tem esse valor

O tênis foi desenhado pelo cantor Kanye West, 44, e já chegou a ser leiloado por R$ 39 milhões em 2014. A compra aconteceu no eBay da Inglaterra, por 200 libras, o equivalente a R$ 784 na época. O valor do calçado chegou a 10 milhões de libras, o que equivaleria a R$ 72 milhões atualmente.

"Arrisco a dizer que é um dos raríssimos 'dead stock', que nunca foi colocado no pé e pisou no chão. É embalado a vácuo e guardo como objeto de arte, mas ele vai para o meu pé. Vou entrar com ele, pela primeira vez, para pegar meu crachá de Rede Globo."

Além disso, ele também mostrou o tênis que vai utilizar na sua estreia no Caldeirão (Globo). "Tô separando roupa para o primeiro dia de aula", brincou o artista, dizendo que vai usar seu tênis Jordan Dior para apresentar o programa.

Para o Encontro, ele escolheu utilizar seu Louis Vuitton Virgil Jeans. "Tênis desenhado pelo Virgil Abloh, que é o fundador da Off White e diretor de criação da Louis Vuilton. Esse tênis é maravilhoso, é jeans. Fora que 'Fatimona' vai gostar. Menino se arrumou para vir aqui, dá aquela moral, aquela presença."