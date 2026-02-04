Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mara Maravilha deixa UTI, mas segue internada em SP, diz boletim médico

A apresentadora ainda não tem previsão de alta médica.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:53)
Zoeira
foto da apresentadora Mara Maravilha.
Legenda: Mara Maravilha está internada desde o último domingo (1º).
Foto: Reprodução/Instagram.

Após três dias internada, a apresentadora Mara Maravilha, de 57 anos, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nove de Julho de Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo.

A comunicadora, no entanto, ainda não recebeu alta e segue hospitalizada sob observação médica para a realização de novos exames. O motivo da internação não foi confirmado até o momento.

Conforme o boletim médico publicado nas redes sociais de Mara, ela entrou na unidade de internação na terça-feira (3) e "permanece em acompanhamento pelas equipes médicas especializadas e pela área multidisciplinar para continuidade do cuidado".

Veja também

teaser image
Zoeira

Bruna Marquezine curte temporada romântica com Shawn Mendes no Rio

teaser image
Zoeira

Ana Paula promete tornar vida de Sarah um 'inferno' no BBB 26: 'Acorda para o jogo'

Mara Maravilha também recebeu a visita do filho Miguel, que descreveu o encontro como "motivo de alegria, felicidade e força". "Aos fãs, amigos, família e todos que amam a Maravilha, fiquem tranquilos e sigam em oração", informa a nota.

Segundo o atestado médico publicado, a apresentadora ainda não tem previsão de alta médica. Mara ainda comunicou que a agenda de trabalho dela está suspensa até a completa restauração da sua saúde.

Assuntos Relacionados
foto da apresentadora Mara Maravilha.
Zoeira

Mara Maravilha deixa UTI, mas segue internada em SP, diz boletim médico

A apresentadora ainda não tem previsão de alta médica.

Redação
Há 30 minutos
Ricky Martin celebrou a vitória de Bad Bunny em carta aberta.
Zoeira

Ricky Martin escreve carta aberta a Bad Bunny após vitória no Grammy

O artista destacou o impacto histórico das conquistas do compatriota.

Redação
Há 2 horas
Margot Robbie é fotografada com um vestido preto e cordão dourado com vermelho no colo. Imagem usada em matéria onde atriz elogia o ator Wagner Moura.
Zoeira

Margot Robbie e Jacob Elordi exaltam beleza de Wagner Moura

Atores elogiaram o brasileiro durante entrevista sobre o filme "O Morro dos Ventos Uivantes".

Redação
Há 2 horas
Na foto, bruna Marquezine e Shawn mendes, no desembarque no Rio de Janeiro, no aeroporto.
Zoeira

Bruna Marquezine curte temporada romântica com Shawn Mendes no Rio

Os dois estão juntos em um imóvel da atriz em São Conrado.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Duas mulheres estão em um ambiente colorido, próximo a uma prateleira repleta de frascos de produtos de limpeza líquidos em cores como amarelo, verde e vermelho. A mulher à esquerda usa roupa amarela e está de costas parcialmente voltada para a câmera. A mulher à direita veste um top estampado rosa, calças largas claras e segura um par de meias.
Zoeira

Ana Paula promete tornar vida de Sarah um 'inferno' no BBB 26: 'Acorda para o jogo'

Sister confrontou a colega de confinamento na manhã desta quarta-feira (4).

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Brígido participou do Bate-Papo BBB, apresentado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro.
Zoeira

Gil do Vigor critica postura de Brigido e diz que ele 'arregou' no BBB 26

Ex-BBB cobrou posicionamento do amazonense em entrevista ao Bate-Papo BBB.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Pessoa sentada em um sofá azul em um quarto decorado em tons de amarelo e azul. Ela usa camiseta sem mangas preta, com um colar amarelo pendurado no pescoço e exibe uma tatuagem grande no braço esquerdo. O ambiente possui cama ao fundo, uma mesa lateral com objetos e iluminação suave típica de cenário de reality show.
Zoeira

Babu imita risada de Sarah e diverte brothers no BBB 26: 'Ela me irrita'

Ator comentou sobre o assunto ao lado de Chaiany, Juliano e Marcelo.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Imagem de duas bandas de rock ou punk, uma com cinco integrantes e outra com quatro, com estilo alternativo e expressões sérias, ao vivo ou em ensaio.
Zoeira

Rock In Rio anuncia duas bandas para o Dia do Rock; confira

A 11ª edição do festival acontece na Cidade Maravilhosa entre 4 e 13 de setembro.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Sequência de três imagens mostra reações das participantes Maxiane, Ana Paula e Sarah após terceiro paredão do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: confira reações dos participantes à eliminação de Brigido

Resultado do paredão fez brothers refletirem sobre como estão jogando.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Imagem do participante Brigido, do Big Brother Brasil 26.
Zoeira

Eliminação de Brigido no BBB 26 gera memes com 'Bridgerton' nas redes sociais

Tadeu citou a série da Netflix durante o discurso na noite desta terça-feira (3).

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Foto de Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: Tadeu cita ‘Bridgerton’ em discurso de eliminação de Brigido

O resultado do paredão foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Pessoa vestindo camiseta vermelha e um colar preto, em um ambiente interno iluminado com detalhes metálicos e luzes verticais verdes ao fundo. Há outras pessoas parcialmente visíveis ao redor, e um logotipo de transmissão ao vivo aparece no canto inferior direito da imagem.
Zoeira

Veja trajetória de Brigido, participante eliminado no 3º paredão do BBB 26

Engenheiro integrou o grupo Pipoca e entrou após participação na Casa de Vidro.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Participantes na sala da casa.
Zoeira

Enquete do BBB 26: Quem é seu favorito para ganhar após a saída do Brigido

O reality show da TV Globo segue com 19 jogadores.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Imagem do Brigido, participantes do Big Brother Brasil 26.
Zoeira

Brigido leva a pior em paredão e é o terceiro eliminado do BBB 26

O resultado do paredão foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Montagem com os três participantes do Paredão da semana do BBB 26. Imagem usada em matéria com resultado final da enquete de resultado.
Zoeira

Enquete BBB 26: resultado final indica brother eliminado com 58%

O participante mais votado pelo público deixará a casa na noite desta terça-feira (3).

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Imagem de Oruam, que violou a tornozeleira eletrônica.
Zoeira

Oruam registra 28 violações na tornozeleira em menos de dois meses, aponta Justiça

Devido ao descumprimento das medidas determinadas, a liminar do habeas corpus foi revogada

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Homem sorridente de pele escura vestindo um moletom creme com capuz e o logo 'SING', com as mãos nos bolsos e uma parede bege com a palavra 'PARKING' ao fundo.
Zoeira

Cantor gospel Ron Kenoly morre aos 81 anos

O religioso tinha carreira consolidada no gospel, tendo viajado por mais de 120 países.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Jonas.
Zoeira

Jonas Sulzbach é denunciado ao Ministério Público por homofobia no BBB 26

Queixa-crime foi protocolada após falas direcionadas a Juliano Floss.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Edinho 'Capetinha' no Big Brother Brasil 2026 com expressão pensativa sentado em sofá verde durante a edição do programa.
Zoeira

Edilson 'Capetinha' ameaça sair do BBB 26: 'Estou com muita ansiedade'

Brother cogitou apertar o botão da desistência após desentendimento no Sincerão.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Oruam.
Zoeira

Oruam tem habeas corpus revogado pelo STJ após descumprir medidas cautelares

Com a determinação, a Justiça do Estado do Rio de Janeiro poderá expedir mandado de prisão.

Redação
03 de Fevereiro de 2026