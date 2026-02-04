Mara Maravilha deixa UTI, mas segue internada em SP, diz boletim médico

Após três dias internada, a apresentadora Mara Maravilha, de 57 anos, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nove de Julho de Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo.

A comunicadora, no entanto, ainda não recebeu alta e segue hospitalizada sob observação médica para a realização de novos exames. O motivo da internação não foi confirmado até o momento.

Conforme o boletim médico publicado nas redes sociais de Mara, ela entrou na unidade de internação na terça-feira (3) e "permanece em acompanhamento pelas equipes médicas especializadas e pela área multidisciplinar para continuidade do cuidado".

Mara Maravilha também recebeu a visita do filho Miguel, que descreveu o encontro como "motivo de alegria, felicidade e força". "Aos fãs, amigos, família e todos que amam a Maravilha, fiquem tranquilos e sigam em oração", informa a nota.

Segundo o atestado médico publicado, a apresentadora ainda não tem previsão de alta médica. Mara ainda comunicou que a agenda de trabalho dela está suspensa até a completa restauração da sua saúde.