Ludmilla passa mal após show em Curitiba e é internada

A cantora Ludmilla passou mal após um show em Curitiba, realizado no último domingo (9), e acabou sendo internada em um hospital local. A informação se espalhou após uma série de vídeos da artista fazendo exames no Hospital Santa Cruz, no bairro Batel, repercutir nas redes sociais.

"Galera, saí do palco direto para o hospital aqui em Curitiba, graças a Deus não é nada grave. Resumindo, um cálculo resolveu dar uma volta pela minha barriga. Já fui medicada e liberada. Estou bem, me sentindo bem melhor", explicou ela aos fãs.

Show do Numanice

Apesar das dores abdominais, Ludmilla conseguiu terminar o show da turnê do disco Numanice para seguir ao hospital. Após os exames, ela jantou no quarto e mostrou o momento aos fãs.

O show, inclusive, faz parte de umas das turnês mais famosas de Ludmilla. Recentemente, ela anunciou as vendas de ingressos para apresentação no Rio de Janeiro e virou um dos assuntos comentados no Twitter.