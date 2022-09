Ludmilla e Léo Dias discutem e cantora acusa jornalista de incentivar rivalidade feminina

Ludmilla e Léo Dias se desentenderam, nesta terça-feira (13), no Twitter. O jornalista fez uma publicação em que comentava a participação da cantora no Rock in Rio. Ele concordou que o festival não valorizava artistas nacional e que o show de Ludmila deveria ter acontecido no Palco Mundo, e não no Sunset, palco secundário do evento.

“A participação de Anitta no Palco Mundo no festival em 2019 aconteceu a duras custas. Sem ela na edição deste ano, se esperava que Ludmilla subiria ao palco principal. No entanto, ela foi selecionada ao Sunset e se calou”.

Ludmilla não gostou da análise. “Se manca, ovo mole”, escreveu

Léo Dias logo respondeu: “Ludmilla, leia o texto antes de me xingar. Da última vez que você me atacou foi a mesma coisa. Você precisa se colocar no seu devido lugar, e não num palco secundário. Mas deixa pra lá, você ainda vai demorar um tempo para entender”.

Rivalidade

A artista respondeu e disse que Léo Dias estava incentivando a rivalidade feminina, já que ela e Anitta são brigadas.

“Se o seu intuito realmente fosse falar que eu mereço o Palco Mundo, você tinha feito uma matéria pra falar do show foda que eu fiz e foi eleito por vários sites como o melhor show nacional da edição. Mas o seu foco é criar rivalidade feminina né?”, questionou a cantora, que continuou:

“Não é de hoje que você tem feito matérias tendenciosas ao meu respeito, desde que eu te dei unfollow pelo o que você fez com a atriz Klara Castanho. Seu forte é ficar atacando e expondo mulher. Não vejo você fazer graça com macho, não vejo uma matéria dessa. Não te levo mais a sério”, concluiu.

No tweet, Ludmilla fez referência ao episódio que Léo Dias publicou uma reportagem no Metrópoles logo após Klara Castanho revelar no Instagram ter sido estuprada e doado o bebê fruto do crime, com os dados do nascimento da criança, incluindo data e local, informações cujo sigilo deveriam ser resguardado. Pouco mais de duas horas depois, o conteúdo foi deletado do portal.