Luciano, primeiro eliminado do BBB 22, ganha mais de 680 mil seguidores

O bailarino Luciano Estevan foi o primeiro eliminado do BBB 22, com 49,31% dos votos, na noite dessa terça-feira (25). Apesar de ter passado apenas uma semana no reality show, o participante ganhou alcance entre os usuários das redes sociais. Nesse período, ele ganhou mais de 686 mil seguidores no Instagram.

Quando foi anunciado como integrante da 22ª edição do programa, ele saltou de 14,5 mil seguidores para 191 mil em poucas horas.

Conforme o portal G1, o bailarino usará a projeção que ganhou nas redes sociais e deve seguir carreira como influenciador digital e, assim, realizar o sonho de ser famoso.

Após a eliminação, em conversa com a ex-BBB Rafa Kalimann, Estevan falou sobre o crescimento no número de seguidores. Mais de 233 mil começaram a seguir o rapaz só entre terça-feira e a tarde desta quarta-feira (26), quando acumula 701 mil fãs.

Quem é Luciano Estevan?

Natural de Florianópolis, em Santa Catarina, ele tem 28 anos e é ator e bailarino. Segundo o artista, na infância passada na periferia de sua cidade teve contato com cultura do hip hop, mas ingressou na aula de balé clássico.

Cursou atuação e começou a trabalhar como modelo. Atualmente interpreta o personagem Lipe no canal de YouTube “Gato Galactico”. Conta que sua veia artística sempre foi muito incentivada pela mãe, que o criou sozinha, e que adora ser o centro das atenções.

Luciano acredita que o BBB é uma grande oportunidade de atingir uma das suas ambições: "Ser rico e famoso a ponto de não conseguir andar em um shopping", brincou durante a exibição do vídeo de anúncio.

