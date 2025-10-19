Luciano Huck compartilha bastidores de viagem com o filho à Mongólia para gravação do 'Domingão'

Luciano Huck, de 54 anos de idade, embarcou para a Ásia ao lado do filho do meio, Benício Huck, de 17 anos, para gravar uma matéria especial para o “Domingão com Huck”. Nas redes sociais, o apresentador compartilhou registros da viagem e revelou que a experiência aconteceu na Mongólia.

"A estátua é grande, mas a alegria e o amor de ter o Beni junto nessa viagem é muuuito maior!", escreveu o apresentador, ao mostrar um clique em que pai e filho aparecem em frente a um monumento de 40 metros de altura no país asiático.

Luciano também publicou um texto mais longo sobre a jornada. “Registros da nossa rápida ida, e intensa passagem, pela Mongólia. Um lugar lindíssimo, a única democracia daquela região da Ásia, com uma cultura ancestral e a menor densidade demográfica do planeta”, escreveu.

O apresentador destacou ainda a presença do humorista Paulo Vieira na equipe: “Na companhia impagável do Paulo Vieira, quanto mais o conheço, mais gosto dele. Um blend perfeito de inteligência, curiosidade, gentileza e um humor na categoria gênios".

Em outro trecho, Huck refletiu sobre a importância de ter o filho ao seu lado durante o trabalho. “Tendo a companhia de um filho, indo junto no ‘trabalho do pai’, é sobre construir memórias que não têm preço. Ver ele valorizando cada minuto, contribuindo com inteligência, parceria e muitas risadas, é um privilégio”.

Veja também Zoeira Luan Pereira deixa a 'Dança dos Famosos' por motivos de saúde Zoeira Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (19/10)?

Luciano já está de volta ao Brasil, já que o “Domingão” de hoje foi ao vivo, e recebeu o elenco de “Três graças”, nova novela das 21h da Globo, que estreia na segunda-feira (20). No programa, o apresentador revelou bastidores da viagem e exibiu um vídeo em que mostra ele, o filho e Paulo Vieira em um alojamento na Mongólia.