Luan Pereira deixa a 'Dança dos Famosos' por motivos de saúde

Luan Pereira está fora da "Dança dos Famosos". No programa deste domingo (19), Luciano Huck confirmou que o cantor teve de deixar a competição por motivos de saúde. Ao vivo, o músico explicou o que aconteceu e revelou o motivo de sua saída.

O sertanejo foi diagnosticado com cálculos renais, mais conhecidos como pedras nos rins. "Acordei com uma dor estranha nas costas. Por já ter tido outras vezes, sabia que eu já tinha essa pedra", iniciou Luan, que conversou no ar com o apresentador.

O artista relatou que o quadro resultou em uma dor muito intensa. "Acabou que começou a me dar dor, fui direto para o hospital. No hospital, senti a maior que eu senti na vida. Não era só essa pedra, descobri que eram mais de dez pedras", disse.

Luciano agradeceu pela confiança de Luan em participar do quadro. "Espero que você venha aqui para eu te dar um abraço pessoalmente quando você estiver recuperado", convidou o apresentador.

Luan também expressou sua gratidão pela oportunidade e falou sobre a experiência. "Quero agradecer a minha professora, a Mariana [Fernandes], que confiou em mim. Peço desculpas por ter abandonado a competição assim. Mas os planos de Deus são maiores que os nossos", afirmou o cantor.

Com a saída de Luan Pereira, quatro duplas seguem para a próxima etapa e duas duplas deixam a "Dança dos Famosos" neste domingo (19).