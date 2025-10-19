Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Luan Pereira deixa a 'Dança dos Famosos' por motivos de saúde

Cantor sertanejo foi diagnosticado com mais de dez pedras nos rins e precisou abandonar a competição do "Domingão com Huck"

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Luan Pereira anunciou a saída do quadro neste domingo (19)
Legenda: Luan Pereira anunciou a saída do quadro neste domingo (19)
Foto: Reprodução/Instagram

Luan Pereira está fora da "Dança dos Famosos". No programa deste domingo (19), Luciano Huck confirmou que o cantor teve de deixar a competição por motivos de saúde. Ao vivo, o músico explicou o que aconteceu e revelou o motivo de sua saída.

O sertanejo foi diagnosticado com cálculos renais, mais conhecidos como pedras nos rins. "Acordei com uma dor estranha nas costas. Por já ter tido outras vezes, sabia que eu já tinha essa pedra", iniciou Luan, que conversou no ar com o apresentador.

O artista relatou que o quadro resultou em uma dor muito intensa. "Acabou que começou a me dar dor, fui direto para o hospital. No hospital, senti a maior que eu senti na vida. Não era só essa pedra, descobri que eram mais de dez pedras", disse.

Veja também

teaser image
Zoeira

Marisa Monte mostra bastidores da nova turnê no ‘Fantástico’ deste domingo (19)

teaser image
Zoeira

Ana Castela e Zé Felipe dão selinho em programa de TV e confirmam que estão se conhecendo

Luciano agradeceu pela confiança de Luan em participar do quadro. "Espero que você venha aqui para eu te dar um abraço pessoalmente quando você estiver recuperado", convidou o apresentador.

Luan também expressou sua gratidão pela oportunidade e falou sobre a experiência. "Quero agradecer a minha professora, a Mariana [Fernandes], que confiou em mim. Peço desculpas por ter abandonado a competição assim. Mas os planos de Deus são maiores que os nossos", afirmou o cantor.

Com a saída de Luan Pereira, quatro duplas seguem para a próxima etapa e duas duplas deixam a "Dança dos Famosos" neste domingo (19). 

Assuntos Relacionados
Luciano e o filho, Benício, na Mongólia
Zoeira

Luciano Huck compartilha bastidores de viagem com o filho à Mongólia para gravação do 'Domingão'

Apresentador viajou também com Paulo Vieira

Redação
Há 22 minutos
Apresentador e participantes do quadro “Dança dos Famosos”, do programa “Domingão com Huck”, estão no palco iluminado. À esquerda, o apresentador, usando um suéter listrado colorido e calça jeans, fala ao público. À direita, pares de dançarinos estão lado a lado, vestidos com figurinos retrô em tons pastéis e metálicos. Ao fundo, o logotipo “Dança dos Famosos” aparece em letras grandes e iluminadas sobre um painel que simula prédios à noite.
Zoeira

Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (19/10)?

No ritmo do lindy hop, famosos competiram pela permanência na fase de repescagem

Redação
Há 49 minutos
Luan Pereira anunciou a saída do quadro neste domingo (19)
Zoeira

Luan Pereira deixa a 'Dança dos Famosos' por motivos de saúde

Cantor sertanejo foi diagnosticado com mais de dez pedras nos rins e precisou abandonar a competição do "Domingão com Huck"

Redação
Há 1 hora
Maju Coutinho ao lado da cantora Marisa Monte.
Zoeira

Marisa Monte mostra bastidores da nova turnê no ‘Fantástico’ deste domingo (19)

Programa também exibe novo episódio da série ‘Terra: Ainda Temos Tempo’

Redação
Há 2 horas
Dois artistas trocam um selinho durante uma gravação de programa de TV. A mulher, de cabelos escuros e chapéu de cowboy bege, se inclina para frente com os lábios estendidos. O homem, usando boné virado para trás e colar dourado, também se aproxima para o beijo. O fundo exibe luzes e painéis azulados típicos de um estúdio televisivo.
Zoeira

Ana Castela e Zé Felipe dão selinho em programa de TV e confirmam que estão se conhecendo

Os artistas foram questionados pelo apresentador Celso Portiolli sobre um possível relacionamento

Redação
19 de Outubro de 2025
Cantor sertanejo
Zoeira

Jorge & Mateus falam sobre pausa na carreira no ‘Viver Sertanejo’ deste domingo (19)

Diretamente da fazenda de Daniel, a dupla relembra o começo despretensioso da parceria

Redação
19 de Outubro de 2025
Baixista Sam Rivers, do Limp Bizkit, no palco. Ele é um homem de pele clara, barba grisalha e cabeça raspada, vestindo um blazer preto com forro amarelo e uma camiseta branca, enquanto toca um baixo elétrico sunburst de quatro cordas.
Zoeira

Morre Sam Rivers, baixista e fundador do Limp Bizkit, aos 48 anos

Banda é famosa por versão do tema de 'Missão Impossível'; músico enfrentava doença hepática

Levi de Freitas
18 de Outubro de 2025
Taís Araújo gravou
Zoeira

Após 'Vale Tudo', Taís Araujo estrela série de terror nacional no Globoplay

Atriz irá viver policial em “Reencarne”, produção ambientada em Goiás

Redação
18 de Outubro de 2025
Foto de Alceu Valença, Rita Lobo, Serginho Groisman e Débora Bloch no Altas Horas.
Zoeira

Altas Horas deste sábado (18) terá 'Odete Roitman' e figuras da TV e música

Programa trará conversas sobre a teledramaturgia e os bastidores da arte

Redação
18 de Outubro de 2025
Imagem mostra montagem de dois casais, Tata Wenerck e Rafael Vitti, e Julio Cocielo e Tata Estanieck. Ambos os casais aparecem em fotos na praia.
Zoeira

Tata Werneck é confundida e nega fim de casamento com Rafael Vitti

A humorista ressaltou que quem terminou relacionamento foi a influenciadora Tata Estaniecki

Redação
18 de Outubro de 2025
Imagem mostra um homem fantasiado de Superman, vendado e com crianças ao redor. Eles parecem estar brincando.
Zoeira

Namorado de Sandy vira 'Superman' no Dia do Médico

Pedro Andrade celebrou a data em postagem no Instagram

Redação
18 de Outubro de 2025
Debora Bloch como Odete Roitman em um jatinho.
Zoeira

Só quatro pessoas sabiam o fim de 'Vale Tudo', revela diretor da novela

As gravações com o final da novela só foram entregues no dia de ir ao ar, para evitar qualquer vazamento

Redação
18 de Outubro de 2025
Michelle mais uma vez protagonizou um momento de quase romance com Shia.
Zoeira

Michelle Barros expõe fim do casamento em 'A Fazenda 17'

A jornalista revelou a Shia Phoenix que o relacionamento com o marido terminou "faz tempo"

Redação
18 de Outubro de 2025
Imagem mostra uma mulher, a atriz Malu Galli, com os braços abertos e as mãos apoiadas em um guarda corpo. Ela está vestindo uma roupa vermelha e usa uma pequena bolsa preta de lado.
Zoeira

Malu Galli se despede de 'tia Celina' e conta 'receio' no início de 'Vale Tudo'

Atriz também falou sobre a experiência de ser abordada nas ruas ao longo da novela

Redação
18 de Outubro de 2025
Cena final de Freitas e Odete durante fuga de empresária.
Zoeira

Sigilo, print no WhatsApp e equipe enxuta: Lobianco revela como foi última cena com Odete

O intérprete de Freitas no remake de "Vale Tudo" disse que as cenas foram gravadas há três semanas

Redação
18 de Outubro de 2025
Grupo de artistas reunidos no programa com o apresentador Marcos Mion
Zoeira

'Caldeirão com Mion' faz homenagem a Arlindo Cruz

Diogo Nogueira, Sombrinha, Feyjão, Gabrielzinho do Irajá e Thaís Macedo participarão de roda de samba

Redação
18 de Outubro de 2025
Felipe Poeta é fruto do relacionamento de Patrícia Poeta e Amauri Soares
Zoeira

Saiba quem é o filho de Patrícia Poeta que está com problema de saúde

Durante o "Encontro", apresentadora se emocionou ao revelar que o filho enfrenta uma fase difícil

Redação
18 de Outubro de 2025
Léo Pereira venceu o processo movido pela ex Tainá Castro
Zoeira

Justiça dá vitória a Léo Pereira em ação movida por ex-mulher

Zagueiro do Flamengo é isentado de dívidas com Tainá Castro Militão, que agora deverá pagar R$ 200 mil em custas e honorários

Redação
18 de Outubro de 2025
Odete em fuga do país de helicóptero.
Zoeira

Cinco motivos que levaram Odete a forjar morte e fugir em 'Vale Tudo'

Crimes de falsidade ideológica, fiscais e até homicídios estão na lista

João Lima Neto
18 de Outubro de 2025
Marco Aurélio com uma arma na mão. Ele esconde digitais segurando um pano
Zoeira

Veja reação de Alexandre Nero surpreso ao descobrir que Marco Aurélio atirou em Odete

Ator declarou que vai 'descansar' com o término de 'Vale Tudo'

Redação
18 de Outubro de 2025