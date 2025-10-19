Diário do Nordeste
Marisa Monte mostra bastidores da nova turnê no ‘Fantástico’ deste domingo (19)

Programa também exibe novo episódio da série ‘Terra: Ainda Temos Tempo’

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Maju Coutinho ao lado da cantora Marisa Monte.
Legenda: O projeto reúne 55 músicos, selecionados exclusivamente para essa nova fase da carreira.
Foto: Daniel Torres / TV Globo.

A cantora Marisa Monte será um dos destaques do “Fantástico” deste domingo (19). A artista abre os bastidores e revela detalhes da nova turnê “Phonica”, que estreia no Parque Ecológico da Pampulha, em Belo Horizonte (MG).

Em entrevista à apresentadora Maju Coutinho, Marisa fala sobre o sonho antigo de transformar sua música em um espetáculo sinfônico. A turnê passará por Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Brasília e Porto Alegre.

O projeto reúne 55 músicos, selecionados exclusivamente para essa nova fase da carreira.

“A música está em primeiro plano na minha relação com o público. Eu estou a serviço dela. Ela é maior, é a mais importante, é perene. Vai sobreviver a mim. Eu não sou a música — eu conduzo a música para as pessoas”, diz a cantora.

‘Terra: Ainda Temos Tempo’ volta à Groenlândia

O “Show da Vida” também exibe mais um episódio da série especial “Terra: Ainda Temos Tempo”, com a repórter Sônia Bridi e o repórter cinematográfico Paulo Zero.

Quinze anos após sua última visita à Groenlândia, a equipe retorna à região para mostrar como a aceleração do degelo vem transformando a paisagem do lugar que mais aquece no planeta.

Sonia Bridi na Groelândia.
Legenda: Equipe retorna à região para mostrar como a aceleração do degelo vem transformando a paisagem da Groelândia.
Foto: Divulgação / TV Globo.

Reportagem especial: o homem que fingiu a própria morte

O programa ainda traz uma investigação de Maurício Ferraz sobre Arnaldo Pereira, ex-auditor fiscal de São Paulo que simulou a própria morte para escapar da Justiça. Ele foi preso no sul da Bahia após meses vivendo com uma nova identidade.

A reportagem revela como o golpe foi planejado e os detalhes que levaram à sua prisão.

Que horas começa o ‘Fantástico’ hoje (19)?

O “Fantástico” vai ao ar logo após o “Domingão com Huck”, às 20h30, na TV Globo e no Globoplay. A previsão de término é às 23h35.

