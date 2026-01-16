Luciana Gimenez encerra vínculo com a RedeTV! após 25 anos

A RedeTV! anunciou, na tarde desta sexta-feira (16), o encerramento do contrato com Luciana Gimenez, que esteve à frente do "SuperPop" e integrou o elenco da emissora por 25 anos. A decisão acontece em um momento de reformulações internas e após a venda da participação de Marcelo de Carvalho, ex-marido da apresentadora, para o sócio Amilcare Dallevo.

A informação foi confirmada pela área de Comunicação da emissora por meio de nota oficial. “A RedeTV! e a apresentadora Luciana Gimenez informam, em comum acordo, o encerramento do contrato que mantinham há 25 anos", diz um trecho do comunicado.

O texto também ressalta a relevância da apresentadora na história do canal. “Ao longo de mais de duas décadas, Luciana construiu uma trajetória marcante na emissora, tornando-se um dos rostos mais emblemáticos da televisão brasileira. Sua dedicação, profissionalismo e talento foram fundamentais para o sucesso do SuperPop e para a consolidação de uma relação de confiança e respeito mútuo com o público e com a RedeTV!", acrescenta.

Na conclusão da nota, a emissora destaca o reconhecimento e os votos para o futuro profissional da artista. “A emissora agradece profundamente a contribuição de Luciana Gimenez ao longo desses 25 anos, reconhecendo sua importância na história da RedeTV! e desejando pleno êxito em seus novos projetos e desafios profissionais", finaliza.

Bastidores da saída de Luciana Gimenez

Nos bastidores, segundo o site Notícias da TV, fontes apontam que a saída já vinha sendo amadurecida. Luciana estaria insatisfeita há algum tempo, enquanto a emissora também avaliava que a renovação não traria os mesmos benefícios de antes. O alto salário da apresentadora, considerado fora do padrão atual da TV aberta, também teria pesado na decisão.

A mudança faz parte de um processo mais amplo de reformulação da RedeTV! em 2026. Recentemente, o programa “Manhã com Você” foi retirado da grade e a apresentadora Paola Pretto dispensada. O horário passou a ser ocupado por “A Hora do Zap”, atração baseada em vídeos enviados por telespectadores e conteúdos virais. Grande parte da equipe do antigo matinal também foi desligada, com exceção de Taisa Pelosi, que está grávida, e do diretor Alexandre Petillo, que segue na emissora por comandar outro programa da casa.