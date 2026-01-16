Ernesto Paglia assume apresentação do 'Roda Viva' na TV Cultura

A TV Cultura anunciou, nesta sexta-feira (16), que Ernesto Paglia será o novo apresentador do “Roda Viva", um dos programas de entrevistas mais tradicionais da televisão brasileira, que completa 40 anos em 2026.

O jornalista estreia à frente da atração em fevereiro, logo após o Carnaval, e celebrou o novo desafio na carreira.

“É uma honra assumir o comando do programa de entrevistas mais prestigiado e tradicional da TV brasileira. Estou muito feliz e comprometido em manter o alto nível conquistado pelo Roda Viva ao longo de seus 40 anos de história”, disse ele.

Trajetória de Ernesto Paglia

Com mais de quatro décadas de atuação no jornalismo, Paglia construiu uma carreira sólida como repórter especial e correspondente internacional da Rede Globo. Ele teve passagens marcantes por Londres, onde participou de coberturas relevantes sobre política, economia e temas sociais.

Ao longo da trajetória, acumulou importantes reconhecimentos, como cinco edições do Prêmio Comunique-se, na categoria Melhor Repórter de TV, e o Prêmio Internacional de TV de Sevilha, na Espanha.

Em nota, a presidente da Fundação Padre Anchieta, Maria Angela de Jesus, disse que a chegada de Paglia representa um novo momento para o programa.

“A escolha do nome de Ernesto Paglia é resultado de uma decisão da diretoria executiva e dialoga diretamente com o processo de renovação que buscamos. Sua experiência e competência reforçam o compromisso da TV Cultura com um debate plural, qualificado e relevante”, afirma.