Luana Piovani apoia crítica de Narcisa e alfineta Boninho nas redes

Luana Piovani, de 49 anos, reagiu à entrevista em que Narcisa Tamborindeguy criticou o ex-marido, Boninho. A socialite afirmou que o diretor seria um pai ausente para a filha que tiveram juntos, Marianna Tamborindeguy, de 38 anos. O ex-diretor da Globo negou as acusações, classificando a fala como “maldosa e irresponsável”.

Ao ver a repercussão, Luana repostou um trecho da conversa de Narcisa com Blogueirinha e comentou de forma irônica. “Amo quando as máscaras caem. Na minha [biografia] vai ter uma historinha com o Little... [Boninho] Será que a esposa [Ana Furtado] não se incomoda em ver e ser cúmplice disso?”, escreveu a atriz.

Na entrevista, Narcisa afirmou: “Boninho não é um bom pai. O carro da Marianna quebrou e ele foi incapaz de trocar o carro da menina. Deixou ela sem carro, ela foi assaltada. Não fez homenagem nenhuma quando ela entrou para a Kings College University. Nem ligou. Ele é um péssimo pai, ausente, que não dá amor. Ele só gosta da outra filha, da Isabella".

Assuntos familiares longe dos holofotes

Boninho respondeu às declarações por meio de nota nas redes sociais: “Tenho três filhos lindos, Marianna, Pedro e Isabella. Sempre estive, e sempre estarei aqui para cada um deles. E eles sabem disso. Nunca tratei assuntos familiares em público e não pretendo começar agora".

O diretor completou dizendo que a entrevista foi injusta: “É por eles, pela minha família que amo e que foi envolvida de forma gratuita nessa situação, que peço respeito diante da leviandade do que foi dito. Do olhar editorial maldoso e irresponsável de quem conduziu esse momento".

Narcisa e Boninho foram casados entre 1983 e 1986. Além de Marianna, ele é pai de Pedro Oliveira, de 30 anos, fruto do relacionamento com Kátia D’Ávila, e de Isabella, de 18, com a apresentadora Ana Furtado.