Líder Viih Tube aponta no BBB 21 possibilidade de indicar Gilberto ao paredão

Após a prova do líder da semana no BBB 21, Juliette e Viih Tube conversaram sobre a formação do próximo paredão. A youtuber, que conquistou a segunda liderança na noite desta quinta-feira (15), desabafou sobre Gilberto com a paraibana.

"Não consigo falar com o Gil agora. Nem abracei ele quando fiquei Líder. Não consigo", declarou Viih Tube "Porque ele é uma opção para mim, entendeu? É difícil. Não quero acabar com o sonho do menino. Não que eu que escolha, quem escolhe é o público, mas colocar no Paredão é um risco", completou.

Ainda na conversa com Juliette e também com João Luiz, a youtuber disse gostar de todos na casa e questionou: "será que não sou eu que o público quer tirar? Porque não é possível que quer tirar as pessoas que estão aqui".

Juliette discordou da youtuber. "Tem muita gente antes de tu", se referindo a acreditar que o público quer eliminar outros confinados.

A atual líder então declarou: "Eu estou lutando por sobrevivência, porque eu não sei o que o público pensa. Porque não dá para saber".

Em seguida, Juliette afirmou ter "vontade de ir para o paredão para saber". "Mas dá um medo", revelou logo depois.

"Eu não quero ir, não. Está louca?", opinou Viih Tube. João Luiz perguntou se a paraibana queria ir à berlinda no lugar dele, e a sister garantiu que ele não está ameaçado.