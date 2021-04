Viih Tube chora ao receber presente deixado por Thaís

O professor João Luiz entregou para Viih Tube, após saída de Thaís do BBB 21, um presente deixado pela cirurgiã-dentista. Pocah, Juliette e Camilla de Lucas também ganharam lembrancinhas. Ele reuniu as meninas no quarto cordel e explicou que o motivo da reunião era para entregar uma herança: quatro pulseiras coloridas.

Thaís foi a décima eliminada do BBB 21, na noite desta terça-feira (13), em um paredão contra Arthur e Fiuk. Ela recebeu 82,29% dos votos.

Após João Luiz reunir todas, Viih Tube ficou sem entender o acontecido. “Eu convoquei muitas pessoas especiais para a Thaís aqui, porque ela deixou algo muito especial para você e eu preciso te entregar porque eu tenho uma missão”, revelou o professor. Ele entregou a pulseira e Viih Tube se emocionou quando olhou o objeto.





"Você sabe o quão especial é pra ela e o quanto você se tornou especial aqui dentro para ela. Ela sempre deixou isso evidente para todo mundo saber isso”, contou o professor de geografia para Viih Tube.

João disse que antecipou a entrega por diminuir a partida da amiga. "Eu ia esperar amanhã porque sei que, amanhã, a saudade vai bater muito também. Só que acho que vai ser bom para você dormir com isso para saber que ela está com você”, explicou o professor.