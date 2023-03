Juliano Cazarré fala sobre saúde da filha e revela que quase a perdeu

O ator Juliano Cazarré atualizou o estado de saúde da filha Maria Guilhermina durante participação no programa "É de Casa", da TV Globo, neste sábado (11). “Ela quase embarcou”, lembrou o ator sobre a condição da pequena.

A criança sofre de uma doença rara no coração, chamada anomalia de Ebstein, que compromete o funcionamento do órgão.

"Ela nasceu com problema de coração, então operou o coração. Só que na cirurgia chegou um momento que deu um problema. Ela quase embarcou. Papai do Céu, graças a Deus, falou: ‘Fica mais um pouquinho aí’.”

Durante a conversa com os apresentadores Maria Beltrão e Thiago Oliveira, ele deu detalhes sobre como tem sido os dias da filha, que se recupera das complicações da cirurgia delicada.

"Quando ela voltou dessa intercorrência, teve problemas neurológicos. AVC, sangramento, isquemia. Então, está se recuperando agora desse problema neurológico. Mas, se Deus quiser, com muito carinho, muito estímulo [vai conseguir]", ressaltou.

A equipe do programa deu brinquedos e roupinhas para a bebê de 9 meses do ator. Ele é casado com Letícia Cazarré, com quem tem mais quatro filhos: Maria Madalena, Inacio, Gaspar e Vicente.

CARDIOPATIA CONGÊNITA

Maria Guilhermina de Guadalupe é a 5ª filha do casal e nasceu em junho de 2022, com uma cardiopatia congênita rara, chamada anomalia de Ebstein.

Desde que nasceu, apesar do pouco tempo de vida, ela já passou por três procedimentos cirúrgicos. Juliano e Letícia ainda são pais de quatro filhos: Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.

O tratamento chegou a contar com uma traqueostomia, operação que consiste em facilitar a chegada de ar até os pulmões, no mês de outubro.