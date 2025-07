Jornalista de SC viraliza com gentileza após ser interrompido por idosa ao vivo; assista

O repórter Cristiano Gomes, que faz parte da equipe do telejornal Bom Dia SC, gravava uma chamada ao vivo em Florianópolis quando foi interrompido por uma senhora que se aproximou pedindo ajuda para atravessar uma rua movimentada. A atitude do jornalista acabou viralizando nas redes sociais, nessa segunda-feira (14).

Cristiano interrompeu a gravação com calma e disse que a ajudaria assim que terminasse a transmissão. "Eu vou te ajudar, fica só um pouquinho aqui e eu já te ajudo. Pode ser?".

Logo, uma pessoa da equipe do repórter se prontificou a ajudar a senhora. O momento dela atravessando a rua acabou sendo registrado pelo cinegrafista. "Bonitinha, né? Com segurança atravessando na faixa, é assim que tem que ser", disse Cristiano.

O jornalista compartilhou o vídeo do momento em seu perfil do Instagram e foi muito elogiado pela atitude. "Esses dias estava comentando com meu marido: esse repórter é muito competente e gentil, o melhor que vejo passando as notícias pela manhã", escreveu uma seguidora. “Gesto lindo e cuidadoso”, disse outra pessoa. “Cris sempre gentil com todos. Um querido”, disse mais uma.