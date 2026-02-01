Joelma é a atração do ‘Domingão com Huck’; veja que horas começa

O primeiro "Domingão com Huck" de fevereiro voa direto para o Pará ao som dos sucessos de Joelma. A cantora é a atração musical deste domingo (1º) e leva sua energia para o palco do programa.

A apresentação conta ainda com a participação especial dos bailarinos Thais Sousa e Rolon Ho. Professores da "Dança dos Famosos" e campeões ao lado de Silvero Pereira e Priscila Fantin, eles são do norte do País e vão celebrar as origens dançando ao som da conterrânea.

Com a presença ainda de Dona Déa Lúcia, Lívia Andrade, Ed Gama e Rafael Portugal, o "Domingão" também exibe novos episódios dos quadros "The Wall" e do "Quem Quer Ser Um Milionário".

Que horas começa o 'Domingão com Huck' neste domingo (1º)?

O programa tem início a partir das 18h30, após a transmissão do jogo Flamengo x Corinthians, pela Supercopa do Brasil, na TV Globo.