Joelma é a atração do ‘Domingão com Huck’; veja que horas começa

Programa também exibe novos episódios dos quadros 'The Wall' e 'Quem Quer Ser Um Milionário'.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
No palco vibrante do programa
Legenda: Joelma se apresenta com bailarinos paraenses.
Foto: Reprodução/Globo.

O primeiro "Domingão com Huck" de fevereiro voa direto para o Pará ao som dos sucessos de Joelma. A cantora é a atração musical deste domingo (1º) e leva sua energia para o palco do programa.

A apresentação conta ainda com a participação especial dos bailarinos Thais Sousa e Rolon Ho. Professores da "Dança dos Famosos" e campeões ao lado de Silvero Pereira e Priscila Fantin, eles são do norte do País e vão celebrar as origens dançando ao som da conterrânea.

Com a presença ainda de Dona Déa Lúcia, Lívia Andrade, Ed Gama e Rafael Portugal, o "Domingão" também exibe novos episódios dos quadros "The Wall" e do "Quem Quer Ser Um Milionário".

Que horas começa o 'Domingão com Huck' neste domingo (1º)?

O programa tem início a partir das 18h30, após a transmissão do jogo Flamengo x Corinthians, pela Supercopa do Brasil, na TV Globo

