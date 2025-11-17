João Guilherme nega ciúmes de Bruna Marquezine com Shawn Mendes

Em meio a novas aparições de Bruna Marquezine ao lado de Shawn Mendes, João Guilherme precisou intervir nas redes para frear um boato que ganhou força. O ator negou qualquer comentário sobre estar incomodado com a proximidade entre a ex-namorada e o músico, vistos juntos no show de Dua Lipa em São Paulo.

A repercussão alimentou teorias sobre um triângulo amoroso inexistente, segundo ele: “Por favor, alguém sabe onde foi que eu dei essa declaração (?)”, escreveu no Instagram.

A confusão começou após um perfil publicar uma frase atribuída ao ator a respeito do encontro entre Bruna e Shawn. No texto falso, ele teria dito: “Zero problema. A Bruna é solteira e tem todo o direito de curtir. Não vou mentir que fiquei chateado, mas lembrei que não tenho motivos… é a vida, né?”.

A suposta declaração se espalhou rapidamente, impulsionada pela aparência de ter sido concedida a um veículo de imprensa. João, porém, tratou de desmentir o conteúdo nos comentários, reforçando que não falou com nenhum portal sobre o assunto.

A visita de Shawn ao Brasil tem rendido diversas aparições públicas desde o início de novembro. O cantor participou de uma premiação ambiental apresentada por Luciano Huck, passou por Salvador, conheceu a Amazônia, experimentou pratos locais e foi flagrado em um café no aeroporto de Campinas. No sábado (15), esteve no Morumbi ao lado de Bruna durante o show de Dua Lipa. Bastidores divulgados no Instagram mostram os dois conversando enquanto assistem à apresentação.

Affair desde 2017?

Os rumores entre Bruna e Shawn remontam a 2017, quando surgiram comentários sobre um possível affair após encontros em eventos no Brasil. A recente reaproximação reacendeu especulações, alimentadas inclusive por detalhes percebidos por fãs, como o uso frequente de peças da marca Mondepars, de Sasha Meneghel, por Shawn. Sasha e o marido também estavam no show de Dua Lipa.

A repercussão envolvendo João Guilherme ganhou outra camada porque ele e Bruna anunciaram o fim do relacionamento em fevereiro, após cerca de um ano juntos. Mesmo separados, continuaram sendo vistos em jantares, praias e passeios, o que manteve viva entre fãs a expectativa de uma retomada, expectativas que esfriaram justamente depois da aparição de Bruna com Shawn no último fim de semana.

Ao desmentir a frase que circulava nas redes, João buscou encerrar a onda de especulações sobre sua reação ao encontro da ex com o cantor canadense. Ele reforçou que nunca comentou o assunto com a imprensa e ironizou a rapidez com que declarações inventadas se espalham. Até agora, o ator não voltou a se posicionar.